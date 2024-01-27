В этом году Румыния отказалась проводить Нацотбор на Евровидение-2024, а вместе с тем и выбирать представителя своей страны на конкурсе.
Совет директоров румынской телекомпании TVR на заседании провел голосования относительно того, будет ли Румыния выступать на Евровидении. Большинство голосов оказались против.
Вся проблема в том, что у страны сейчас финансовые затруднения, из-за которых она не может позволит себе принимать участие в таком масштабном конкурсе.
"Совет директоров утвердил бюджет SRTv на 2024 год, который не содержит достаточно средств, чтобы гарантировать участие Румынии во времена, когда международный конкурс диктует все более высокие стандарты", – говорится в заявлении TVR.
Несмотря на то, что в этом году Румыния не будет участвовать в Евровидении, в следующем они обещают вернуться на большую сцену.
Евровидение-2024 - что известно
Евровидение-2024 пройдет в Мальме - городе в Швеции. Первый полуфинал состоится 7 мая, второй - 9 мая, а грандиозный финал - 11 мая.
К слову, 3 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение, во время которого члены жюри и зрители смогут определить победителя, который представит Украину на мировом конкурсе.