Представители страны уже назвали причину.

В этом году Румыния отказалась проводить Нацотбор на Евровидение-2024, а вместе с тем и выбирать представителя своей страны на конкурсе.

Совет директоров румынской телекомпании TVR на заседании провел голосования относительно того, будет ли Румыния выступать на Евровидении. Большинство голосов оказались против.

Вся проблема в том, что у страны сейчас финансовые затруднения, из-за которых она не может позволит себе принимать участие в таком масштабном конкурсе.

Видео дня

"Совет директоров утвердил бюджет SRTv на 2024 год, который не содержит достаточно средств, чтобы гарантировать участие Румынии во времена, когда международный конкурс диктует все более высокие стандарты", – говорится в заявлении TVR.

Несмотря на то, что в этом году Румыния не будет участвовать в Евровидении, в следующем они обещают вернуться на большую сцену.

Евровидение-2024 - что известно

Евровидение-2024 пройдет в Мальме - городе в Швеции. Первый полуфинал состоится 7 мая, второй - 9 мая, а грандиозный финал - 11 мая.

К слову, 3 февраля состоится финал Нацотбора на Евровидение, во время которого члены жюри и зрители смогут определить победителя, который представит Украину на мировом конкурсе.

Вас также могут заинтересовать новости: