Конкурс пройдет в мае этого года.

Организаторы Евровидения-2024 сообщили потрясающую новость - впервые в истории конкурса участие примут Карибы. Об этом сообщается на странице песенного конкурса в Instagram.

"Новый год! Новые новости! Мы рады подтвердить, что страны Карибского бассейна приедут на песенный конкурс Евровидения-2024. Следите за обновлениями, мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам больше", - сказано в сообщении организаторов самого масштабного музыкального конкурса.

Известно, что на Евровидении-2024 выступят 37 стран-участников, а также 5 стран-основателей конкурса - Великобритания, Испания, Германия, Италия, Франция. Также сразу в финале выступит Швеция, как страна-победитель Евровидения-2023.

Видео дня

К слову, Украина также примет участие в конкурсе. 3 февраля 2024 года состоится финал Нацотбора, во время которого мы и узнаем, кто будет представлять Украину на конкурсе.

Отметим, Евровидение-2024 пройдет в шведском городе Мальме. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал - 11 мая.

Напомним, участницу Нацотбора на Евровидение-2024 заподозрили в плагиате на известную песню.

Вас также могут заинтересовать новости: