Чарльз III посетит саый масштабный песенный конкурс.

Король Великобритании Чарльз III посетит песенный конкурс "Евровидение" в Ливерпуле, где выполнит важную миссию. Он должен включить свет на сцене, что означает полную готовность встречать гостей.

Так, Чарльз III посетит M&S Bank Arena вместе со своей женой Камиллой. Там он встретится с организаторами конкурса, ведущими, участницей от Великобритании Мэй Мюллер и одной из ведущих конкурса, украинской певицей Юлией Саниной.

Стоит отметить, что включение света - это важный момент в подготовке к конкурсу. Потому что именно в этот день станет известно, как будет выглядеть сцена. Кроме того, в этом году конкурс посвящен Украине.

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Когда состоится Евровидение-2023

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая, а финал - 13 мая. Украинская группа Tvorchi выступит сразу в финале, так как в прошлом году на конкурсе победила именно наша страна.

Кроме того, на открытии выступит группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году одержала победу с песней Stefania. Также на конкурсе выступит певица Alyosha.

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