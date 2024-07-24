'Экстрасенсы - миллионеры': бывшая шеф-редактор ТВ ответила, верить ли шоу с экстрасенсами

Она назвала экстрасенсов шарлатанами.

Бывшая шеф-редактор ТВ Леля Боравлева в свое время была редактором популярного шоу "Следствие ведут экстрасенсы", в рамках которого люди с эзотерическими способностями пытались узнать правду о том или ином событии.

Однако вокруг этого шоу ходит немало слухов. Одни искренне уверены, что это правда, а другие считают, что шоу - постановка.

Как рассказала Боравлева в интервью Богдану Беспалову в рамках его сотрудничества с "Обозревателем", в этой программе действительно показывают реальные истории людей. Однако она убеждена, что все экстрасенсы - шарлатаны.

"Экстрасенсы – это шарлатаны. Сегодня они зарабатывают на войне и говорят: "Мы вам сделаем амулет, защиту на фронте". Это просто на голову не налазит", - сказала Боравлева.

Она добавила, что многие медийные экстрасенсы сколотили себе целое состояние.

"Бесспорно, экстрасенсы – это миллионеры. Они зарабатывали миллионы, особенно те, кто был лицом. Они строили дома, делали бизнесы..." - уточнила Леля.

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