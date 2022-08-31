У певицы уже есть танцевальный опыт: в 2021 году она была участницей украинской версии "Танцев со звездами" вместе с танцовщиком, а сейчас волонтером Антоном Нестерко.

Украинская певица Джамала участвует в польской версии шоу "Танцы со звездами". Она поделилась впечатлениями от первого эфира танцевального проекта.

В эфире "Сніданку з 1+1" артистка рассказала, что участие в проекте "Танцы со звездами" в Украине и Польше имеет совершенно разные настроения.

"Мы пытались и платьем, и тематикой, и подсолнухами в номере рассказать об Украине и приобщить к этому людей, которые сейчас в Польше, чтобы они голосовали. Было очень волнительно, это не сравнить с участием в "Танцах со звездами" в Украине. У нас, когда выходишь в зал, а там все свои, поддерживают тебя, твои родные, знакомые рядом – это другие ощущения. А выходить танцевать в другой стране – это тяжело", - отметила Джамала.

По ее словам, следующий эфир для пары будет еще сложнее, поскольку они получили высокие баллы, и теперь нельзя расслабляться, надо эти оценки подтверждать.

Напомним, вместе со своим партнером Яциком Ешке в первом эфире польских "Танцев со звездами" исполнительница получила 37 баллов от судей та стала лидером турнирной таблицы. Участие Джамалы в шоу имеет благотворительный характер, ведь все деньги, вырученные во время голосования за их пару, будут направлены на помощь украинским детям.

Относительно суммы средств, которые удалось собрать на благотворительный счет во время голосования за пару в первом эфире, певица пока не имеет информации, однако отметила, что обязательно об этом отчитается в своих соцсетях.

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