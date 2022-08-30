Певица покорила польское жюри своим танцем.

Украинская певица Джамала стала участницей польского шоу "Танцы со звездами". 29 августа она выступила в первом прямом эфире со своим партнером Яцеком Йешке и покорила жюри.

Так, звездная пара станцевала английский вальс под песню Джона Ленона Imagine. Их чувственное выступление настолько понравилось польскому жюри, что пара получила 37 баллов и стала лидером турнирной таблицы.

"С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первое благотворительное собрание в истории "Танцев". С другой стороны – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, да что там – другая профессия", - сказала Джамала.

Відео дня:

Стоит отметить, что звезда попросила не делать ей поблажек из-за войны в Украине. Она готова соревноваться с другими участниками на равных условиях.

Напомним, ранее Джамала довела до слез песней о конце войны.

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