Перец на рассаду важно сажать в определенные сроки, чтобы ростки успели окрепнуть, но не перерасти.

В январе-феврале у бывалых огородников начинается сезон - посев семян овощей на рассаду. В первую очередь сажают перец, так как у него длинный период вегетации и нужно угадать со сроками. Если посеять слишком рано - есть риск, что рассада перерастет, если опоздать - не окрепнет и будет плохо развиваться в открытом грунте. Рассказываем, когда сеять сладкий перец на рассаду (и горький тоже) согласно календарю огородника, а также по лунному календарю.

Когда сажать болгарский перец на рассаду

Чтобы не прогадать со сроками посева рассады перца, следует понимать, сколько времени нужно овощу, чтобы прорасти и окрепнуть до высадки в грунт. Как правило, более ранние сорта прорастают раньше, поздние - позже. Поэтому сначала высевают семена поздних и среднеспелых сортов, а ранних - в последнюю очередь.

Точные сроки посева перца обычно указывают на упаковке с семенами, но в среднем его сеют примерно за 70-80 дней до того, как пересаживать в открытый грунт. По времени это середина-конец февраля, но нужно также учитывать климат региона и погодные условия.

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Приблизительные даты, когда сажать перец на рассаду в Украине:

в южных регионах - начало-середина февраля (высадка в грунт будет в апреле-начале мая);

в центральных - середина-конец февраля (в почву высаживают в середине мая);

северных и западных - конец февраля-первая декада марта (в почву пересаживают в конце мая).

Многие огородники также ориентируются на лунный календарь.

Когда сеять перец на рассаду в феврале по лунному календарю

Если ориентироваться на фазы и положения Луны в феврале 2025, то посевы лучше всего проводить, когда спутник Земли находится в знаках Рыб, Тельца, Рака, Скорпиона и Козерога.

Это будут такие дни:

1, 4, 5 февраля;

8 февраля (вторая половина дня);

9 февраля;

10 февраля (до 19.00);

18, 19 февраля + 20 февраля (до 15:00) – стручковый перец (острый);

23, 24 февраля.

Другие дни считаются неблагоприятными для таких посевов.

Как сажать перец на рассаду

Перец - капризный "парень", так как он не любит пикировки. Чтобы не повредить нежные корни рассады, опытные огородники сразу советуют высевать овощ в стаканчики или торфяные таблетки. Стаканчики не должны быть прозрачными - корни перца свет не любят.

Грунт берут рыхлый и питательный, который перед посевом хорошо увлажняют.

Как сажать перец на рассаду в стаканчики:

сеять нужно сразу по два семечка;

заглублять - на 1,5 см, глубже не стоит, если семена проросшие - тогда мельче;

после посева нужно накрыть пленкой, поставить в теплое место и дожидаться всходов;

примерно через 7-12 дней (когда семечки прорастут) пленку нужно снять, а стаканчики поставить в самое освещенное место в доме.

Из двух ростков, которые взойдут, оставляют более крепкий.

Рассаде будет нужен полив по мере подсыхания грунта, температура окружающей среды - +22-24°С.

Ранее мы рассказывали, в чем замочить семена перед посадкой, чтобы они быстрее проросли.

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