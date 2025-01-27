В январе-феврале у бывалых огородников начинается сезон - посев семян овощей на рассаду. В первую очередь сажают перец, так как у него длинный период вегетации и нужно угадать со сроками. Если посеять слишком рано - есть риск, что рассада перерастет, если опоздать - не окрепнет и будет плохо развиваться в открытом грунте. Рассказываем, когда сеять сладкий перец на рассаду (и горький тоже) согласно календарю огородника, а также по лунному календарю.
- Когда сажать болгарский перец на рассаду
- Когда сеять перец на рассаду в феврале по лунному календарю
- Как сажать перец на рассаду
Когда сажать болгарский перец на рассаду
Чтобы не прогадать со сроками посева рассады перца, следует понимать, сколько времени нужно овощу, чтобы прорасти и окрепнуть до высадки в грунт. Как правило, более ранние сорта прорастают раньше, поздние - позже. Поэтому сначала высевают семена поздних и среднеспелых сортов, а ранних - в последнюю очередь.
Точные сроки посева перца обычно указывают на упаковке с семенами, но в среднем его сеют примерно за 70-80 дней до того, как пересаживать в открытый грунт. По времени это середина-конец февраля, но нужно также учитывать климат региона и погодные условия.
Приблизительные даты, когда сажать перец на рассаду в Украине:
- в южных регионах - начало-середина февраля (высадка в грунт будет в апреле-начале мая);
- в центральных - середина-конец февраля (в почву высаживают в середине мая);
- северных и западных - конец февраля-первая декада марта (в почву пересаживают в конце мая).
Многие огородники также ориентируются на лунный календарь.
Когда сеять перец на рассаду в феврале по лунному календарю
Если ориентироваться на фазы и положения Луны в феврале 2025, то посевы лучше всего проводить, когда спутник Земли находится в знаках Рыб, Тельца, Рака, Скорпиона и Козерога.
Это будут такие дни:
- 1, 4, 5 февраля;
- 8 февраля (вторая половина дня);
- 9 февраля;
- 10 февраля (до 19.00);
- 18, 19 февраля + 20 февраля (до 15:00) – стручковый перец (острый);
- 23, 24 февраля.
Другие дни считаются неблагоприятными для таких посевов.
Как сажать перец на рассаду
Перец - капризный "парень", так как он не любит пикировки. Чтобы не повредить нежные корни рассады, опытные огородники сразу советуют высевать овощ в стаканчики или торфяные таблетки. Стаканчики не должны быть прозрачными - корни перца свет не любят.
Грунт берут рыхлый и питательный, который перед посевом хорошо увлажняют.
Как сажать перец на рассаду в стаканчики:
- сеять нужно сразу по два семечка;
- заглублять - на 1,5 см, глубже не стоит, если семена проросшие - тогда мельче;
- после посева нужно накрыть пленкой, поставить в теплое место и дожидаться всходов;
- примерно через 7-12 дней (когда семечки прорастут) пленку нужно снять, а стаканчики поставить в самое освещенное место в доме.
Из двух ростков, которые взойдут, оставляют более крепкий.
Рассаде будет нужен полив по мере подсыхания грунта, температура окружающей среды - +22-24°С.
Ранее мы рассказывали, в чем замочить семена перед посадкой, чтобы они быстрее проросли.