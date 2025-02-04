Если посеять семена баклажанов в подходящую дату, то будущая рассада гарантированно будет здоровой.

Баклажаны считаются довольно требовательной для выращивания культурой. Но всё сделать правильно, то вас порадует большой урожай вкусных овощей. Очень важно рассчитать правильные сроки посева семян. Если поспешите, то почва останется слишком холодной ко времени пересадки в открытый грунт. Опоздаете - не успеете получить урожай до начала осенних заморозков.

Мы назвали лучше рекомендации насчет того, когда сажать баклажаны на рассаду в 2025 году. Следуйте этим рекомендациям - и соберете много килограмм урожая.

Когда сеять баклажаны на рассаду в Украине

Точная дата, когда сеять баклажаны на рассаду, зависит от сорта овоща. Если вы покупаете готовые семена, то на упаковке должна быть указаны примерные сроки посева. К примеру, ранние сорта сажают примерно за 70 дней до пересадки на огород, поздние - за 85 дней.

Видео дня

В Украине рассаду пересаживают на грядки примерно во второй половине апреля или в начале мая. Таким образом, семена можно сеять с начала февраля до середины марта. Чем южнее ваша область и чем более поздний сорт, тем раньше начинают посев. Если отложить посадки баклажанов до марта, то пересадить на огород их можно будет лишь в мае.

Когда сажать баклажаны по лунному календарю

Посевной календарь на февраль 2025 подскажет даты, которые считаются плодородными. Посеянные в них растения дадут большой урожай.

По лунному календарю лучшими днями, когда сажать баклажаны на рассаду считаются такие:

в феврале - 1-10, 15, 18-21, 25 число;

- 1-10, 15, 18-21, 25 число; в марте - 1-6, 9-11, 17, 19, 20-24 число.

Не забывайте, что баклажаны считаются светолюбивой культурой. Если вы решите посеять их в феврале, то позаботьтесь об искусственном освещении грядок.

Как сажать баклажаны на рассаду

Посевной материал можно прорастить, подержав на влажных ватных дисках. Уже через пару дней на каждом пригодном семени появится маленький росток.

Для посева подготовьте магазинный субстрат, или смешайте землю, песок и перегной в соотношении 1:1:2. По желанию удобрите почву золой или суперфосфатом. Распределите грунт по емкостям и полейте.

Баклажаны не любят пикировку, поэтому их рекомендуется сразу высаживать в отдельные стаканчики или торфяные таблетки. Посейте семена в ямки глубиной 0,5 см и присыпьте землей.

Посеянные баклажаны на рассаду накройте пленкой и поставьте в самое теплое место в доме, где температура составляет 25-30°. После появления ростков снимите покрытие и поливайте посевы теплой водой раз в 5 дней. Помните, что ростки нуждаются в большом количестве света. Раз в 2 недели рассаду можно удобрять.

Вас также могут заинтересовать новости: