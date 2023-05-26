Тыква - не очень прихотливое растение, однако для хорошего роста ей нужна удобренная земля и много солнечного света. УНИАН расскажет, в какое время года сажают тыкву и что нужно, чтобы вырастить тыкву большой.
- Как правильно посадить тыкву из семян - дачникам на заметку
- Можно ли сажать тыкву летом - простое правило
- Где лучше сажать тыкву в тени или на солнце - совет огородников
- Как правильно сажать тыкву в огороде - секрет богатого урожая
Ранее УНИАН писал, чем подкормить свеклу чтобы она была крупной.
Сначала разберемся, в каком месяце нужно сажать тыкву. Посадку семенами лучше проводить со второй половины мая, после того как земля хорошо прогреется. А для подготовки рассады семена в конце апреля или начале мая высаживают, например, в пластиковые стаканы и держат в тепле до появления ростков, а в конце мая-начале июня их можно пересадить на грядку.
Как правильно посадить тыкву из семян - дачникам на заметку
Опытные огородники высаживают тыкву так:
- делают глубокие ямки;
- вносят туда перегной и присыпают его тонким слоем земли;
- кладут по 3-4 семена.
Они советуют после посадки не забывать о тыкве и подкормить ее дважды за сезон. Первый раз это нужно сделать перед началом цветения, а второй - во время роста плодов.
Можно ли сажать тыкву летом - простое правило
Когда нужно сажать тыкву в открытый грунт - зависит от климата и погоды. Если весна затяжная и дождливая, то с посадкой лучше подождать. Дело в том, что в холодном грунте семена не приживутся. Когда земля прогреется минимум до 15 градусов и гарантировано не будет ночных заморозков, тогда и можно приступать к посадке.
Где лучше сажать тыкву - в тени или на солнце
Опытные овощеводы советуют делать грядки под тыкву с южной стороны, поскольку она любит тепло и солнце. Ее ни в коем случае не должны затенять деревья или соседние растения.
В процессе роста за ростками нужно ухаживать: время от времени рыхлить землю, вырывать сорняки, при засушливом лете регулярно поливать. Иначе большой она не вырастет.
Как правильно сажать тыкву в огороде - секрет богатого урожая
Огородники с опытом советуют при посадке не частить с лунками и соблюдать интервал. В них лучше класть не более трех или четырех семян. После проращивания в одном месте оставляют по два стебля, в противном случае урожай будет плохим.
Кроме того, чтобы вырастить огромную тыкву, на плети нужно оставлять только два-три плода, конец плети прищипнуть, а боковые побеги оборвать.