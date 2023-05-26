Огородники отмечают, что враг хорошего урожая тыквы - это частота. То есть, чтобы тыквы были огромными, им нужно пространство для роста, поэтому выбираем не количество, а качество.

Тыква - не очень прихотливое растение, однако для хорошего роста ей нужна удобренная земля и много солнечного света. УНИАН расскажет, в какое время года сажают тыкву и что нужно, чтобы вырастить тыкву большой.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить свеклу чтобы она была крупной.

Сначала разберемся, в каком месяце нужно сажать тыкву. Посадку семенами лучше проводить со второй половины мая, после того как земля хорошо прогреется. А для подготовки рассады семена в конце апреля или начале мая высаживают, например, в пластиковые стаканы и держат в тепле до появления ростков, а в конце мая-начале июня их можно пересадить на грядку.

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Как правильно посадить тыкву из семян - дачникам на заметку

Опытные огородники высаживают тыкву так:

делают глубокие ямки;

вносят туда перегной и присыпают его тонким слоем земли;

кладут по 3-4 семена.

Они советуют после посадки не забывать о тыкве и подкормить ее дважды за сезон. Первый раз это нужно сделать перед началом цветения, а второй - во время роста плодов.

Можно ли сажать тыкву летом - простое правило

Когда нужно сажать тыкву в открытый грунт - зависит от климата и погоды. Если весна затяжная и дождливая, то с посадкой лучше подождать. Дело в том, что в холодном грунте семена не приживутся. Когда земля прогреется минимум до 15 градусов и гарантировано не будет ночных заморозков, тогда и можно приступать к посадке.

Где лучше сажать тыкву - в тени или на солнце

Опытные овощеводы советуют делать грядки под тыкву с южной стороны, поскольку она любит тепло и солнце. Ее ни в коем случае не должны затенять деревья или соседние растения.

В процессе роста за ростками нужно ухаживать: время от времени рыхлить землю, вырывать сорняки, при засушливом лете регулярно поливать. Иначе большой она не вырастет.

Как правильно сажать тыкву в огороде - секрет богатого урожая

Огородники с опытом советуют при посадке не частить с лунками и соблюдать интервал. В них лучше класть не более трех или четырех семян. После проращивания в одном месте оставляют по два стебля, в противном случае урожай будет плохим.

Кроме того, чтобы вырастить огромную тыкву, на плети нужно оставлять только два-три плода, конец плети прищипнуть, а боковые побеги оборвать.

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