В марте у дачников много забот - наш список поможет вам ничего не упустить.

Март - очень плодотворный месяц для владельцев огородов и садов. В первый весенний месяц у дачников полно хлопот. Пора сажать сеять овощей, сажать плодовые деревья и готовить грядки под будущий урожай. УНИАН составил список основных дел на участке в марте, чтобы вы ничего не упустили.

Задержите снег на грядках

Этот совет вряд ли вам пригодится, ведь зима в Украине в этом году была теплой и малоснежной. Но если снег ещё выпадет - проведите снегозадержание на участке. Набросайте снег на будущие грядки горкой, чтобы он медленнее таял. Снежный покров очень полезен для грунта.

При этом от деревьев и кустов снег наоборот лучше отгрести, чтобы корни не замерзли.

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Осмотрите и обрежьте деревья

Пройдитесь по саду и посмотрите, в каком состоянии деревья после зимней спячки. В первую очередь осмотрите молодые деревья. Если у дерева есть мертвые, поврежденные или больные ветки - обрежьте их секатором до первой здоровой почки. Поврежденную кору смажьте специальной пастой для деревьев.

Также не забудьте обрезать малину, ежевику и смородину при необходимости.

Побелите деревья

Среди садоводов нет единого мнения, нужно ли белить деревья или нет. Кто-то считает, что это бесполезная процедура, доставшаяся нам от СССР. А её сторонники убеждены, что побелка защищает деревья от солнечных ожогов и насекомых. Если вы решили белить деревья - самое время делать это в начале марта.

Посадите новые деревья

Если земля уже размерзлась и в ней нет мерзлых комков - уже можно сажать деревья в саду. В марте можно высаживать абрикосы, сливы, яблони, ранние груши, вишни и черешни, сирень, жасмин, грецкий орех. В южных областях Украины можно посадить персик. Обязательно убедитесь, что на саженце ещё не набухли почки, иначе он не приживется.

Обработайте сад от вредителей

Когда на улице установится температура +5° и выше - пора опрыскать сад от вредителей. Эта обработка сохранит немало урожая. Обработать сад можно универсальным инсектицидом из агромагазина. Опрыскивать сад обязательно нужно до того, как на деревьях набухли почки.

Ягодные кустарники и клубнику вместо химикатов можно полить горячей водой (70°).

Повесьте скворечники

К середине марта прилетят все перелетные птицы. Повесьте для них несколько домиков с зерном в саду. Пернатые будут охотиться на садовых вредителей.

Посадите рассаду

Главное дело, которое нужно сделать в марте дачникам - посадить рассаду овощей на подоконнике. В конце весны рассаду пересаживают из горшков на участок.

В начале марта на рассаду сеют:

ранние помидоры;

перец (ранее мы рассказывали, как прорастить семена перца);

цветную и белокочанную капусту.

В середине и в конце месяца можно посадить на рассаду:

помидоры (читайте, как вырастить рассаду помидор);

тыкву;

раннюю морковь;

баклажаны;

фасоль;

свеклу.

Также мы писали, когда сеять огурцы на рассаду. Дата их посева зависит от сорта овоща.

Пикируйте саженцы

Если вы посеяли семена на рассаду в общую большую емкость, то примерно через две недели после появления всходов их нужно пересадить в отдельные стаканчики. Если этого не сделать, то саженцам будет тесно. Пикировать в первую очередь нужно перец и баклажаны.

Подготовьте грядки к посадкам

Чтобы будущие посевы хорошо прижились на огороде и дали богатый урожай, грядки нужно заранее удобрить. Чем посыпать грядки весной - зависит от того, что вы на них посадите. Капуста и кабачки любят компост, а огурцы и баклажаны будут рады перегною.

Подготовьте картошку к посадке

В конце марта отберите лучшие клубни картофеля, которые пойдут на посадку. Затем на 4-6 недель оставьте картошку для яровизации, то есть закалки. Сначала на 2 недели выложите картошку в светлое и теплое место, затем ещё на несколько перенесите картошку в прохладное помещение со слабым освещением.

Посадите овощи и цветы в открытый грунт

Для большинства растений в марте ещё слишком холодно. Но некоторые овощи и цветы уже можно сажать на участке. Ранее мы писали, что посадить в марте в открытый грунт. Среди овощей это редиска, ранняя морковь, горох, свекла и зелень. Среди цветов - львиный зев, колокольчики, эхинацея, азарина, петуния, однолетние астры.

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