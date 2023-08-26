Из половины арбуза без мякоти можно быстро и просто сделать "живой" горшок.

Как оказывается, многие огородники-любители не знают, можно ли арбузные корки использовать в качестве удобрения и как это делать, и из-за этого просто выбрасывают настоящее "сокровище".

Настоятельно рекомендуем прекратить это делать. Есть несколько очень простых способов использования корок от арбуза, которые помогут вам улучшить состояние почвы на своем огороде и таким образом получать отличный урожай.

Как можно использовать арбузные корки - элементарные способы

Самое простое, что можно сделать - отправить эти отходы в компостную яму. Сам принцип такой - на кучу выбрасывать корки, а потом их периодически перемешивать и после того, как они сгниют, использовать в качестве удобрения. Некоторые фермеры компостную яму присыпают небольшим слоем земли.

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Есть и смарт-способы использования арбузных корок:

сделать "теплую грядку";

сформировать питательный горшок.

Для создания необычной грядки вам также понадобятся опилки и спанбонд (текстильный материал, который производят из очень тонких волокон полимера).

Вот как делается "теплая грядка":

выкопайте траншею от середины грядки примерно на 2/3 ее ширины. Глубина должна быть минимум 30 сантиметров;

по обеим сторонам сделайте валики земли, которые вынули из траншеи;

вниз уложите крупные корки арбуза, сверху - менее крупные растительные остатки, а потом все накройте тем, что быстро разлагается, например, соломой;

после этого будущее удобрение необходимо щедро обработать мочевиной или другими азотными удобрениями, а потом - биологическим препаратом.

Тепло дает микрофлора, которая разлагает органические вещества, минерализует их. Для того, чтобы она правильно работала и давала много тепла, ее необходимо обеспечить азотом. Обычная доза азотных удобрений - 1 л на 2-3 квадратных метра грядки.

После обогащения грядки азотом обработайте ее также биологическим препаратом, который способен уничтожить возбудителей разных болезней и предотвратить появление корневой гнили.

После этого корки от арбуза засыпьте землей, выровняйте грядку и накройте черным спанбондом. Уже через неделю смело сейте что-то на этой грядке.

Куда можно использовать арбузные корки крупного размера

Если у вас осталась половина арбуза без мякоти, это сигнал, что пора делать питательный горшок. Это очень просто.

Шаги такие:

большим гвоздем пробейте дырки в дне арбузной корки;

насыпьте в корку от арбуза землю;

пролейте землю водой;

высадите какое-то неприхотливое растение, например, мяту.

Сам арбуз будет постепенно удобрять землю. Главное - не забывайте поливать ваш вазон.

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