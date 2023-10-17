Когда укрывать розы на зиму, какие нужно укрыть и как это сделать правильно.

Мнения садоводов насчет того, нужно ли укрывать кустовые розы на зиму, плетистые или черенки, расходятся. Некоторые просто мульчируют их, другие же - сооружают целые конструкции, чтобы сохранить цветы. На самом деле, все зависит от сорта. Давайте разберемся, как и чем укрыть розы на зиму, какие укрывать и когда это делать.

Какие розы можно не укрывать на зиму

Укрывать или не укрывать розы на период зимы - зависит от их зимостойкости и погодных условий конкретного региона. Мягкую зиму, без сильных морозов, могут без укрытия переносить даже незимостойкие сорта - например, чайно-гибридные.

Морозы без проблем переносят такие розы:

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парковые;

видовые, шиповники (нитида, глаука, морщинистая);

гибриды роз - альба, ругоза, спинозиссима;

зимостойкие сорта - "Ханза", "Скаброза", "Джон Дэвис", "Сноу Пейвмент", "Йенс Мунк".

Укрывать их не нужно, достаточно замульчировать основание - окучить торфом или компостом на высоту 15-20 см. Остальные розы лучше укрыть на зиму. Давайте рассмотрим, какие розы и как укрывать.

Когда надо укрывать розы на зиму

Нельзя назвать точную дату в календаре, когда укрывать розы на зиму – нужно ориентироваться на термометр. Первые заморозки закаляют розы, поэтому торопиться с укрытием не стоит. Но когда ночная температура стабильно достигнет -5°С, то есть, потепления уже не обещают - вот тогда уже можно. Как правило, это конец октября - середина ноября.

Перед укрытием розовые кусты хорошо опрыскать фунгицидом - например, раствором медного купороса 3%.

Как укрыть на зиму кустовую розу

Чтобы укрыть кустовые розы (те же чайно-гибридные), можно использовать 2 способа:

сделать шалаш - например, из двух сбитых досок, который укрыть плотным укрывным материалом (но не пленкой), торцы такого укрытия потом можно приподнимать и проветривать;

окучить нижнюю часть мульчей высотой 20-30 см и уложить сверху сухие листья или лапник.

Второй вариант подойдет только для мягкой зимы.

Как укрывать плетистые розы на зиму

С плетистыми розами все немного сложнее - им нужно осторожное обращение, чтобы не повредить длинные стебли. Сначала нужно прищипнуть побеги, удалить листья, черешки и снять с опор. Далее сделайте так:

основание куста замульчируйте;

плети пригните к земле и уложите на лапник, сверху также укройте лапником;

обмотайте все это агроволокном.

Если куст одревеснел - его гнуть опасно. В этом случае нужно обернуть рулоном из сетки или рубероида, а внутрь насыпать сухие листья, хвою или опилки. Сверху надеть мешок и привязать бечевкой для того, чтобы внутрь не попадала вода.

Роза флорибунда - чем ее лучше укрыть

Роза флорибунда - это гибрид. Отличается он тем, что на стебле у него не один цветок, а соцветие из нескольких. Этот гибрид нужно обязательно и обрезать на зиму, и укрывать.

Обрезают их так, чтобы над землей остались стебли высотой 25-30 см, а затем засыпают их землей или торфом. Этого будет достаточно.

Как укрыть на зиму штамбовую розу

Штамбовая роза – это по сути сортовая роза, привитая на штамб шиповника. Их укрывать нужно обязательно, но с той лишь разницей, что такие растения не обрезают - достаточно легкой санитарной обрезки.

Укрывают молодые штамбовые розы так:

аккуратно пригибают к земле, а затем фиксируют с помощью скоб;

основание присыпают песком, листьями или хвоей;

под крону и на нее кладут лапник, а сверху все закрывают спандбондом.

Взрослые растения, как и в случае с плетистыми розами, сгибать нельзя - можно сломать. Поэтому нужно вокруг куста соорудить своеобразный вигвам из проволоки или же обернуть рубероидом. Внутрь укрытия - насыпать еловую хвою, листья или опилки. Сверху надеть тканевый мешок и завязать его края бечевкой. Впрочем, для теплой зимы можно просто обмотать крону мешковиной или спандбондом.

Как на зиму укрыть розы почвопокровные

Почвопокровные розы зачастую не укрывают - они хорошо переносят морозы. Но плохо, если мороз ударит на голую землю, поэтому кусты для перетсраховки можно укрыть лапником.

Парковые розы, как уже говорили выше, в укрытии на зиму тоже не нуждаются, но в виде исклюения можно укрыть молодые растения - тем же лапником, а сверху обернуть укрывным материалом.

Как укрыть черенки роз на зиму

С черенками роз мороки немного больше - они еще неокрепшие и требуют заботы. Укрывают их до мороза:

между бутылками с черенками засыпают листьями (например, дубовые);

сверху ставят дуги и натягивают укрывной материал;

поверх при необходимости (если укрывной материал пропускает воду) натягивают пленку - как крышу, то есть, не до земли;

торцы оставляют открытыми до морозов, а потом закрывают.

Весной, когда сойдет снег, снимают полиэтилен и открывают торцы, а полностью укрывной материал снимают, когда станет тепло.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать с розами осенью - несколько полезных советов.

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