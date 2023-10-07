Как правильно обрезать розы осенью и что еще нужно сделать, чтобы они удачно перезимовали.

Уход за розами в саду осенью несложный, хотя и требует немного времени - их нужно правильно и вовремя обрезать, обработать, пригнуть и укрыть. Когда и как это правильно делать, а также каких ошибок не следует допускать в предзимний период - рассказываем в материале.

Что нужно делать с розами осенью

В условиях теплой осени розы могут продолжать радовать своим цветением аж до середины октября. И у некоторых сортов часто сбивается внутренний таймер - они забывают "уснуть" и заморозки могут застать цветы с бутончиками и молодыми листиками. Как результат - куст просто замерзнет. Чтобы этого не произошло, нужно помочь розам приостановить рост. Что нужно сделать:

с середины сентября сокращайте полив;

перестаньте рыхлить почву;

не делайте подкормок - последняя осенняя подкормка должна быть в начале сентября;

прищипните бутоны и молодую поросль.

Кроме этого, регулярно убирайте под кустами опавшие листья, чтобы они не начали гнить и не заразили цветы.

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Что делать с отцветшими розами осенью - как обрезать

Осеннюю обрезку роз проводят постепенно - начинают в сентябре и заканчивают в ноябре. Сориентироваться очень просто: начались ночные заморозки - нужно обрезать розы.

Для этого сначала нужно удалить оставшиеся бутоны, вырезать слабые побеги и те, которые растут в середину куста и лишнюю поросль. Длинные стебли также следует подрезать. В ноябре на кусте нужно оставить 3-5 самых сильных веток + 3-4 ветки с хорошими почками.

Обрезать на высоту 50-60 см советуют чайно-гибридные розы и кусты с толстыми стеблями, которые трудно пригнуть. Остальные лучше не обрезать - просто связать и пригнуть к земле.

Чем обработать розы осенью перед зимой

Уже обрезанные розы нужно опрыскать раствором медного купороса 5% или бордоской жидкостью 3%. Это нужно сделать для того, чтобы не развивались грибковые болезни. После этого кусты следует окучить сухим торфом - слой должен быть 20-30 см. Еще лучше взять смесь из вызревшего компоста, песка и торфа. Это защитит корни от подмерзания, а стебли - от растрескивания.

Накрывают розы в ноябре-начале декабря, но лучше ориентироваться на погоду и не спешить с утеплением - некоторые сорта роз могут выдерживать t -10°С, а то и -20°С. Лучше всего укрыть кусты, когда на улице установится 0°С, допустимо, чтобы выпало немного снега. Утепляют розы спандбондом, лапником, мешковиной - материал натягивают на дуги или опоры.

Что нельзя делать с розами осенью

Есть несколько моментов в осеннем уходе за розами, о которых нужно знать, чтобы не навредить.

Не обрезайте невызревшие побеги слишком рано

Пока на улице тепло, розы будут расти. Делая обрезку, вы провоцируете рост новых побегов тогда, когда кустам уже нужно "засыпать". После обрезки замажьте "ранки" зеленкой или садовым варом.

Не оставляйте листья на стеблях перед укрытием

Даже в здоровых листках могут начаться инфекционные процессы - перед укрытием всю зелень нужно убрать.

Не пригибайте ветви в мороз

Пригибать розы, например, плетистые, следует в сентябре или октябре, если стоит теплая погода. Но ни в коем случае не в мороз - стебли становятся хрупкими и трескаются, а через ранки пробирается инфекция. Фиксировать побеги лучше всего полипропиленовым шпагатом - натуральное волокно загнивает, а укладывать не на землю, а на пустые пластиковые бутылки.

Не окучивайте розы в сырую погоду

Даже если вы возьмете сухую смесь, она наберет влагу, и такое окучивание будет бессмысленным.

Не торопитесь укрывать розы

Как уже говорили ранее, розы - холодостойкие растения. Можно заранее подготовить к укрытию, а укрыть уже по подмерзшей земле, когда прекратятся дожди.

Не накрывайте розы полиэтиленом и металлом

Пленка под тяжестью снега провиснет и может повредить розы. К тому же она не пропускает воздух. Металлические ведра или баки будут аккумулировать холод - для укрытия они не подходят.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать с яблонями осенью - как подготовить их к холодам.

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