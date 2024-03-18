Узнайте, можно ли использовать чайные пакетики как удобрение, и как правильно это делать.

Для того чтобы поддерживать растения в тонусе, а также обеспечивать их необходимыми полезными веществами, нужно постоянно быть в курсе тенденций и эффективных лайфхаков. Эксперт по садоводству рассказал, можно ли удобрять растения чаем и для чего еще нужно брать использованные чайные пакетики.

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Что можно сделать со старым чаем в пакетиках - советы для сада

Немногие садоводы и огородники до конца понимают, можно ли удобрять растения чаем, и для чего еще пригодится заварка в пакетиках. Гарри Боделл, садовод из Priceyourjob, говорит, что основным преимуществом использования чайных пакетиков в саду является азот, который они отдают почве:

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Азот является важным питательным веществом для роста растений, а чайные пакетики обеспечивают его мягкое и продолжительное высвобождение. Органические вещества в чайных пакетиках также помогают улучшить дренаж и аэрацию почвы. Помимо азота и фосфора, чайные листья содержат также калий. В чае также есть дубильные вещества, которые улучшают структуру и аэрацию почвы. Другими словами, чайные пакетики можно использовать в качестве удобрения для выращивания более здоровых растений.

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Чайная заварка как мульча или добавка в компост

Один из самых простых способов помочь нашим растениям иметь наилучшие шансы на процветание - это давать им не только необходимые питательные вещества, но и дополнительные. Джейн Доббс, ведущий садовод в Allens Gardeners, говорит:

При использовании чайных пакетиков в качестве удобрения выбирайте органические марки и компостируйте их. Сначала выньте чайный пакетик из бумажной оболочки перед компостированием. Это ускорит компостирование, и вы увидите более быстрое разложение листьев.

Тем не менее, важно понимать, что чай сам по себе - очень слабое удобрение, поэтому его лучше использовать вместе с другими органическими и минеральными подкормками.

Чайная заварка как удобрение для комнатных растений

Летом почва растений имеет тенденцию высыхать гораздо быстрее, к счастью, в этом могут помочь чайные пакетики. Эксперты говорят, что этот трюк с сохранением влаги особенно полезен для контейнерных растений или в жаркую погоду. Аналогично тому, как вы использовали чайные листья в качестве усилителя компоста и удобрения, добавьте их в почву вашего горшечного растения и позвольте им сделать всю работу. Конечно, не забывайте поливать чаще в летние месяцы: чайные пакетики только помогут удерживать имеющуюся влагу, но не добавляют ее.

Чайная заварка для огурцов, других овощей и цветов

Ни для кого не секрет, что черви, которые обитают в почве, повышают ее аэрацию и питательность, а чайная заварка для цветов или других растений, точнее - танины в ее составле, поможет привлечь таких "гостей". Если у вас на участке будет больше червей, то появятся и бабочки, и птицы - сад будет выглядеть не только здоровее, но и красивее.

Большинство растений могут получить пользу от медленного выделения азота и органических веществ в чайных пакетиках. Однако избегайте использования чайных пакетиков рядом с любящими кислоту растениями, такими как черника.

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