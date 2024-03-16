Узнайте, что можно сажать рядом с помидорами, а каких растений нужно категорически избегать.

От того, как вы организуете грядки на своем участке, зависит качество и объем урожая. Помидоры - не самая прихотливая культура, но вам нужно правильно подойти к вопросу соседства. Во-первых, для того чтобы растения не обменивались болезнями, во-вторых, чтобы не угнетали друг друга. УНИАН расскажет, что посадить рядом с помидорами в открытом грунте, а какие культуры лучше перенести в другое место.

Можно ли сажать перцы рядом с помидорами в открытом грунте

Если что можно сажать рядом с помидорами в открытом грунте, так это перцы, но только при условии, что вы можете обеспечить обеим культурам качественную защиту от болезней и насекомых. Дело в том, что и перцы, и помидоры относятся к семейству пасленовых, а это значит, что страдать они будут от одних и тех же проблем.

Из плюсов - требования к температуре воздуха и уровню влаги у помидоров и перца одинаковые, можно использовать общую шпалеру для подвязки. Кроме того, томаты отлично отпугивают тлю, которая очень часто выбирает своим местом жительства перец.

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Можно ли сажать клубнику рядом с помидорами в открытом грунте

Опытные огородники знают, что посадить рядом с помидорами клубнику - это интересная идея, в результате которой удастся получить с грядки и ягоды, и овощи. Главное правило - не совмещать с клубникой высокорослый сорт томатов, иначе он отнимет у ягоды весь солнечный свет.

То же самое правило касается и смородины, и крыжовника - гармоничное соседство приведет к тому, что огневка и пилильщик (опасные вредители) не будут терроризировать ягодные кусты.

Что можно посадить рядом с помидорами, а чего лучше избегать

Если учитывать полный спектр растений, то можно вычислить, что посадить рядом с помидорами можно и нужно для лучшего урожая. К таким культурам относятся:

фасоль и бобы;

петрушка, сельдерей, лук, спаржа, щавель;

чабрец, шалфей, мята;

кочанную и раннюю капусту;

лук и чеснок;

морковь и редис;

дыни, тыквы, арбузы.

Из того, что посадить в ноги к томатам, огородники рекомендуют пекинскую капусту, салаты, шпинат, базилик и даже свеклу.

Кроме "разрешенных" культур стоит учитывать и то, какое соседство не любят помидоры - если вы проигнорируете совет, то рискуете получить скудный урожай или вовсе остаться без него. К тому, что никогда нельзя сажать рядом с помидорами, относятся: горох, цветная капуста, брокколи, кольраби, укроп, фенхель, мелисса, картофель и кукуруза.

Можно ли сажать огурцы рядом с помидорами в открытом грунте

Огурцы рядом с помидорами - не самая лучшая идея, потому что эти две культуры имеют абсолютно разные требования к выращиванию и уходу, а именно:

помидоры любят умеренную температуру и сухой воздух, огурцы - высокую температуру и влажность воздуха;

помидоры нужно регулярно проветривать, огурцы погибают от сквозняков;

помидоры требовательны к удобрениям и подкормкам, огурцы могут обойтись без них;

помидоры нужно поливать под корень, огурцы - обильно со всех сторон.

Исходя из вышеперечисленных нюансов, лучше будет, если вы посадите эти две культуры на разных грядках, чтобы не создать конкуренции растениям, а себе - проблем с уходом.

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