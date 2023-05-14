Если знать, что посадить рядом с виноградом, можно получить гигантский урожай ягод.

Правильное "соседство" винограда с другими культурами может превратить даже непримечательный сорт в королевский. Некоторые растения положительно влияют на здоровье и урожайность ягоды. Другие же считаются несовместимыми с виноградом, поскольку могут погубить его или зачахнуть сами. УНИАН рассказал, что посадить рядом с виноградом на участке, чтобы ему было комфортно.

Читайте также, чем подкормить виноград весной, чтобы урожай порадовал.

Что посадить рядом с виноградом

Часто виноград высаживают на клумбе или у стены дома, поэтому рядом с ним удобно посадить цветы. Хорошими "цветущими" соседями для культуры считаются:

Видео дня

чистотел;

астры;

флоксы;

анютины глазки;

люцерна;

незабудки;

гиацинт;

мак.

Очень хорошо уживаются рядом с виноградом розы. У этих растений общие заболевания, причем на розе признаки болезни проявляются раньше. Благодаря такому соседству вы сможете заранее определить, что виноград скоро заболеет, и вовремя обработать его.

Среди овощей лучшими соседями винограда считаются горох и фасоль, поскольку они обогащают почву полезным для винограда азотом.

Также возле лозы можно выращивать чеснок и лук. Их запах отпугивает вредителей растения. Дачники замечают, что такое соседство делает ягоды винограда слаще.

Хорошо уживается рядом с виноградом зелень: горчица, мангольд, шпинат, щавель, укроп, салат. Такое соседство обеспечит хорошую урожайность обеих культур.

Помидоры, свеклу, редис и огурцы тоже можно посадить рядом с виноградом, но только если растение уже взрослое и достаточно высокое. Иначе тень от этих овощей будет затенять гроздья.

Многие дачники замечают, что виноград дает очень богатый урожай, если посадить возле него злаковые культуры, такие как пшеница, рожь и овес.

С чем нельзя сажать виноград рядом

Плохими соседями урожая на клумбе считаются примулы, заячья капуста, гипсофил, клематисы, гвоздики.

Не стоит высаживать возле виноградника винограда кукурузу и подсолнух, иначе они затенят виноград.

Плохими соседями для винограда считаются перец, картошка, сельдерей и баклажаны. Эти овощи не дадут хороший урожай, если посадить их возле виноградника.

Также не рекомендуется сажать рядом с виноградом клубнику и землянику. Само по себе такое соседство не вредит растениям, но в таком случае будет трудно обрабатывать культуру от вредителей. Ядохимикаты, которыми обрабатывают виноград, попадут на ягоды клубники. Но если вы не собираетесь опрыскивать лозу летом, то такое соседство допустимо.

Вас также могут заинтересовать новости: