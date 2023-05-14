Правильное "соседство" винограда с другими культурами может превратить даже непримечательный сорт в королевский. Некоторые растения положительно влияют на здоровье и урожайность ягоды. Другие же считаются несовместимыми с виноградом, поскольку могут погубить его или зачахнуть сами. УНИАН рассказал, что посадить рядом с виноградом на участке, чтобы ему было комфортно.
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Что посадить рядом с виноградом
Часто виноград высаживают на клумбе или у стены дома, поэтому рядом с ним удобно посадить цветы. Хорошими "цветущими" соседями для культуры считаются:
- чистотел;
- астры;
- флоксы;
- анютины глазки;
- люцерна;
- незабудки;
- гиацинт;
- мак.
Очень хорошо уживаются рядом с виноградом розы. У этих растений общие заболевания, причем на розе признаки болезни проявляются раньше. Благодаря такому соседству вы сможете заранее определить, что виноград скоро заболеет, и вовремя обработать его.
Среди овощей лучшими соседями винограда считаются горох и фасоль, поскольку они обогащают почву полезным для винограда азотом.
Также возле лозы можно выращивать чеснок и лук. Их запах отпугивает вредителей растения. Дачники замечают, что такое соседство делает ягоды винограда слаще.
Хорошо уживается рядом с виноградом зелень: горчица, мангольд, шпинат, щавель, укроп, салат. Такое соседство обеспечит хорошую урожайность обеих культур.
Помидоры, свеклу, редис и огурцы тоже можно посадить рядом с виноградом, но только если растение уже взрослое и достаточно высокое. Иначе тень от этих овощей будет затенять гроздья.
Многие дачники замечают, что виноград дает очень богатый урожай, если посадить возле него злаковые культуры, такие как пшеница, рожь и овес.
С чем нельзя сажать виноград рядом
Плохими соседями урожая на клумбе считаются примулы, заячья капуста, гипсофил, клематисы, гвоздики.
Не стоит высаживать возле виноградника винограда кукурузу и подсолнух, иначе они затенят виноград.
Плохими соседями для винограда считаются перец, картошка, сельдерей и баклажаны. Эти овощи не дадут хороший урожай, если посадить их возле виноградника.
Также не рекомендуется сажать рядом с виноградом клубнику и землянику. Само по себе такое соседство не вредит растениям, но в таком случае будет трудно обрабатывать культуру от вредителей. Ядохимикаты, которыми обрабатывают виноград, попадут на ягоды клубники. Но если вы не собираетесь опрыскивать лозу летом, то такое соседство допустимо.