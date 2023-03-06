Подсказываем, чем подкормить виноград весной перед цветением, чтобы собрать хороший урожай.

Виноград очень любит подкормки и отблагодарит за них богатым урожаем. Первое удобрение в виноград стоит вносить ранней весной сразу после таяния снега. Второй и третий раз за год виноград можно подкормить после цветения и после появления первых ягод. Очень удобно вносить удобрение не на сам участок, а в дренажные трубы.

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Минеральные подкормки

Для быстрого пробуждения и раннего плодоношения винограду нужен азот. Приготовьте для кустов такую живительную смесь: 2 ст.л. суперфосфата + 1 ч.л. сульфата калия + 1 ст.л. аммиачной селитры. Равномерно распределите удобрение по участку с виноградом, затем полейте участок.

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Начиная с третьего года жизни виноград можно удобрить такой смесью: 40 г карбамида (мочевины) + 40 г суперфосфата + 30 г сульфата натрия + 10 л воды. Этим раствором полейте виноград под корень.

Для внекорневой подкормки, то есть опрыскивания листьев, готовят такой состав: 40 г мочевины + 20 г лимонной кислоты + 15 г борной кислоты + 1 г железного купороса.

Куриный помет

В курином помете много калия и фосфора, полезных для ягод винограда. Помет очень полезен для молодых кустов.

Для приготовления удобрения залейте горсть помета 20 л воды. Оставьте раствор на неделю, чтобы помет перебродил. Этим раствором полейте участок с виноградом. Удобрять виноград пометом можно не чаще 1 раза в год.

Второй способ подкормки винограда пометом: закопайте по половине ведра помета вокруг каждого куста винограда. Затем полейте каждый куст минимум 5 ведрами воды.

Зола

Зола - это природный заменитель минеральных и химических удобрений. А ещё зола отпугивает грибок. Для подкормки винограда растворите 1 кг золы в 3 ведрах воды. Оставьте смесь на 3 дня. Затем растворите смесь в ещё 10 л воды и полейте виноград.

Навоз

Свежий коровий или конский навоз хорошо питает виноград. Смешайте 1 ведро навоза и 3 ведра воды, и оставьте на 1-2 недели настаиваться. Чем теплее на улице, тем быстрее созреет смесь. Перебродившую смесь разводят водой в соотношении 1:5. Под один куст винограда вносят 2 ведра такого удобрения.

Органика

В середине или в конце весны, когда уже появится много зелени, виноград можно подкормить настоем из растений. Хорошо подходят для этого растение коровяк или крапива. Измельчите листья растений и залейте 10 л воды. Оставьте смесь на 3-5 дней, затем полейте виноград под корень в теплый и сухой день.

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