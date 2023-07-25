Разбираемся, что можно посадить после уборки чеснока, чтобы грядка не пустовала и что-то выросло.

Грядку после убранного чеснока можно и нужно засадить. Можно сразу же - в июле или августе, и до наступления холодов собрать второй урожай. Правда, место после чеснока любят не все огородные культуры. Давайте разберёмся, что можно посадить на грядке после чеснока летом, осенью и в следующем году.

Что посадить в июле после чеснока

У чеснока есть один большой плюс - он богат фитонцидами, которые, в свою очередь, воюют с бактериями и микробами в почве. После уборки чеснока фитонциды остаются на грядке и благодаря им новые "жители" грядки будут защищены от разного рода напастей.

Итак, что можно посадить в июле после чеснока:

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петрушку и укроп;

салат, рукколу, шпинат;

сельдерей.

Они быстро растут и до похолодания можно получить еще один урожай.

Также в июле после чеснока сажают скороспелые редис или огурцы, а еще пекинскую капусту - ей точно понравится.

Не следует садить "родственников" чеснока - растения из того же семейства, например, репчатый лук, порей, черемшу. У них одинаковые болезни и вредители.

Что посадить на грядке после чеснока в августе

До середины месяца можно посеять редьку - например, черную или дайкон. Не лежит душа к редьке - засейте грядку сидератами, например, горчицей, рапсом, фацелией. Их можно оставить до весны, и они послужат прекрасным удобрением.

Что можно посадить после уборки чеснока осенью

Грядку после чеснока любит клубника. Чесночные фитонциды в почве будут тормозить рост вредных бактерий и защищать ягоду от разного рода вредителей. Например, такой клубнике не страшна серая гниль, а сама ягода вырастет большой и даст богатый урожай.

Что посадить после чеснока на следующий год

После чеснока можно садить многие огородные культуры, например:

огурцы;

кабачки;

картофель;

морковь (ей будет не страшна морковная муха);

горох, бобы;

тыкву;

перец;

баклажаны.

Капуста - белокачанная и цветная, а также свекла и помидоры будут не так хорошо расти, но если грядку хорошо удобрить, то тоже можно посадить их.

Чеснок на одной и той же грядке можно садить только два года подряд. После он начнет болеть и перестанет давать урожай.

Ранее мы рассказывали, когда нужно завязывать чеснок в узел и зачем это делать.

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