Выращивание чеснока - это достаточно сложный процесс, который требует особых знаний. О том, как собрать хороший урожай и что делать, если чеснок пошел в стрелку - читайте в материале.

Наверное, нет дачников, которые не сталкивались бы с проблемами при выращивании чеснока. Как бы странно это не звучало, но эта культура достаточно капризна и требует к себе особого подхода.

Начинающие огородники часто жалуются на то, что у одних чеснок дает стрелку, а у других и вовсе не завязывается. Мы расскажем вам, как без особых усилий вырастить урожай вашей мечты, и как перехитрить растение, которое упорно не хочет расти.

Почему не завязался чеснок: что делать

Как правило, чеснок не завязывается только в том случае, если его посадили не вовремя. Дело в том, что эта культура должна перезимовать в грунте и пройти так называемый период охлаждения. Только так вы получите урожай крупных головок.

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При посадке весной, даже если она холодная, никакого серьезного урожая не будет. Весенний чеснок даст вам прекрасную ароматную зелень, но головки будут мелкими и непригодными для длительного хранения. Если же вы решите заняться посадкой в мае, головок не будет вовсе, но зато будет достаточно плотный ствол.

Поэтому ответ на вопрос, что с этим делать, достаточно прост и очевиден: хотите крупные головки - сажайте чеснок на зиму.

Что делать, если чеснок пошел в стрелку

Озимый чеснок всегда дает стрелки, увы, но по-другому эта культура не растет. Самое главное - не пропустить этот момент и обязательно убрать стрелки. Дело в том, что только так вы снимите лишнюю нагрузку с растения и поможете ему сформировать крупные головки.

Относительно того, как именно убирать стрелки, дачники расходятся во мнении. Одни считают, что это нужно делать руками, просто выламывая ненужную стрелку, другие же убеждены, что стрелку нужно не выламывать, а вытаскивать. Третьи же настаивают на том, и тот и другой способ вредят растению, и для такой процедуры обязательно использовать секатор.

Какой бы способ вы не выбрали, запомните секрет, которым пользовались когда-то наши бабушки: не удаляйте абсолютно все стрелки, оставьте 2-3 штуки. Именно эти стрелки будут для вас прекрасным ориентиром, который подскажет, когда пришло время убирать урожай. Как только стрелка станет упругой и ровной, как мачта корабля - головка сформировалась.

Когда нужно завязывать чеснок в узел

Особенность этой культуры в том, что луковица и корневая часть растения формируются одновременно. Именно поэтому крайне важно не пропустить момент, когда завязывать чеснок просто необходимо, чтобы головка успела сформироваться. Дело в том, что как только вы завязываете листья в узел, они останавливаются в росте, и все силы растение отдает на формирование зубчиков.

Опытные огородники советуют завязывать листья чеснока в узел за 2 недели до уборки урожая. Однако это не самая простая манипуляция, и при неправильном подходе можно повредить растение.

Если вы делаете это впервые и не знаете, как завязать листья у чеснока, запомните главные моменты:

листья нельзя туго затягивать;

если листья слишком длинные, можно завязать два узла;

категорически нельзя ломать или повреждать листву при завязывании, иначе вы остановите формирование головки;

вместо узла можно сплести листья в косу и зафиксировать ее, чтобы она не расплеталась.

Также нужно учесть, что между озимой культурой и чесноком, который вы высадили ранней весной, существует очень важное отличие. Если говорить о том, когда завязывать летний чеснок, то опытные садоводы считают, что это необходимо делать за неделю до уборки урожая.

Парадокс в том, что огородники так и не пришли к единому мнению относительно того, когда завязывать зимний чеснок. Одни считают, что это нужно делать за 2 недели до уборки урожая, другие же, советуют сократить это время до 7-10 дней.

Как завязать чеснок для сушки

После уборки урожая культура обязательно должна подсохнуть. Оставьте собранный чеснок на солнце на 3-4 часа. Учтите, что для просушки чеснок должен быть разложен тонким слоем. Если он будет лежать насыпом, нижние слои не высохнут даже за сутки.

После того как головки подсохнут, нужно будет сплести высохшую листву в косы и подвесить урожай вертикально в прохладном темном помещении на хранение.

Раньше мы писали о том, когда копать чеснок.

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