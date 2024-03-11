Рассказываем, как "разбудить" семена перед посадкой и увеличить урожайность на 30%.

Опытные огородники часто замачивают семена перед посевом. Этот прием помогает "разбудить" их - ускорить процесс прорастания и укоренения. В чем замочить семена для лучшей всхожести томатов и огурцов - рассказываем в материале.

В чем замочить семена перед посадкой

Один из растворов, в котором можно замочить семена огурцов или помидоров перед посадкой - это водный раствор соды. Используют его, чтобы "пробудить" и улучшить всхожесть огурцов и помидоров.

Как замочить семена огурцов и томатов

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Размешайте 1 ч. л. соды в 1 стакане теплой воды. Замочите семена минимум на 12 часов (максимум на 24), подсушите и затем посейте.

Как это работает? Вещества, содержащиеся в соде, способствуют размягчению оболочки семян и тем самым стимулируют рост.

Проросшие семена более стойкие и устойчивы к неблагоприятным условиям. таким образом можно увеличить урожайность почти на треть.

Ранее мы рассказывали, что любит рассада помидор и когда и как сеять томаты.

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