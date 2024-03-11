Опытные огородники часто замачивают семена перед посевом. Этот прием помогает "разбудить" их - ускорить процесс прорастания и укоренения. В чем замочить семена для лучшей всхожести томатов и огурцов - рассказываем в материале.
В чем замочить семена перед посадкой
Один из растворов, в котором можно замочить семена огурцов или помидоров перед посадкой - это водный раствор соды. Используют его, чтобы "пробудить" и улучшить всхожесть огурцов и помидоров.
Как замочить семена огурцов и томатов
Размешайте 1 ч. л. соды в 1 стакане теплой воды. Замочите семена минимум на 12 часов (максимум на 24), подсушите и затем посейте.
Как это работает? Вещества, содержащиеся в соде, способствуют размягчению оболочки семян и тем самым стимулируют рост.
Проросшие семена более стойкие и устойчивы к неблагоприятным условиям. таким образом можно увеличить урожайность почти на треть.
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