Узнайте, когда можно сажать картошку в Украине, чтобы собрать богатый урожай.

Весна - время огородных работ для тех, у кого есть своя земля, участок и сад. Именно в это время года принято высаживать картофель, чтобы осенью выкопать большие и вкусные корнеплоды. УНИАН расскажет, когда и как сажать картошку в 2024 году, а также даст несколько советов по посадке.

Когда можно сажать картошку - общие советы

Опытные огородники говорят, когда сажать картофель в открытый грунт - делать это нужно, как только земля прогреется до +7-10 градусов Цельсия, среднесуточная температура должна быть такой же. Если начать высаживать культуру раньше (в марте), то саженцы, скорее всего, замерзнут.

В старину, когда у людей не было никаких прогнозов погоды и термометров, они ориентировались по деревьям - считалось, что когда береза распускает свои зеленые листья, можно приступать к посадке картофеля. Более того, обязательно смотрите на погодные условия, когда нельзя сажать картошку - в период ливней и холодов, для этого подойдут только солнечные сухие дни.

Видео дня

Какие благоприятные дни для посадки картофеля по лунному календарю

Ориентироваться на фазы луны во время огородных работ - это традиция наших предков, которую соблюдают украинцы и сейчас. Как бы ни было странно, но это важно - к примеру, ни в коем случае нельзя высаживать картофель в дни новолуния и полнолуния, лучше всего запланировать посадку на растущую луну. Запомните, когда сажать картошку в апреле, мае и даже июне 2024 года:

Апрель - 1-5, 8-11, 28-30 число.

Май - 1, 2, 5-10, 27-29 число.

Июнь - 2-9 число.

Кроме лунного календаря, стоит ориентироваться и на сорт картофеля. К примеру, ранние сорта можно высаживать, как только наступят первые теплые дни. Собрать урожай получится через 55-60 дней после посадки. Среднеранние сорта сажают с середины мая и собирают через 65-80 дней после посадки. Среднеспелый картофель сажают в начале мая и убирают урожай через 80-95 дней. Среднепоздний сорт высаживают в середине или конце мая, а выкапывают через 95-110 дней. Позднеспелый картофель, который устойчив к заморозкам, сажают ближе к лету и собирают через 120 дней.

Как правильно сажать картошку - инструкция

Для того чтобы собрать хороший урожай, важно не только учесть сроки, но и выяснить, на какую глубину сажать картошку, а также общую процедуру посадки. Грядка для картофеля должна хорошо освещаться солнцем, ее нужно перекопать и убрать сорняки. На каждый квадратный метр нужно добавить 8-10 кг компоста, перегноя или другого удобрения.

Дальше - взять проросший картофель, выкопать лунки глубиной 10 см и разместить туда корнеплоды ростками вверх. Между каждой картошкой должно быть расстояние 30 см, а между рядами - по 70 см, после того как все правила будут соблюдены, можно закапывать лунки. Сразу после посадки поливать картофель не нужно, дальше можно делать это 1 раз в 7-10 дней. Как только появятся бутоны, желательно увлажнять посадки каждые 2 дня.

Вас также могут заинтересовать новости: