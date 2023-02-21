Этими удобрениями посыпают огород весной перед посадкой, чтобы овощи лучше росли.

В Украине приближается сезон первых посевных работ. Скорее всего, весна в 2023 году будет ранней и теплой. А значит уже в марте после таяния почвы её можно посыпать питательными для растений веществами. Это повысит урожайность культур, улучшит их всхожесть и укрепит иммунитет растений.

Но помните, что подкормки хороши в меру. Ранее мы рассказывали, почему древесная зола для подкормки растений не всегда полезна.

Перегной

Свежий навоз вносить в грядки нельзя. Он слишком концентрированный для растений - посевы могут погибнуть. Лучше подождать несколько лет, чтобы навоз хорошо перегнил.

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Посыпьте перегноем грядку и равномерно распределите по участку граблями, разбивая крупные куски. На 1 квадратный метр земли достаточно 7-10 л перегноя. Особенно хорошо удобрять перегноем участки, где в будущем будут расти огурцы, тыква и баклажаны. Также перегной любят плодовые деревья и ягодные кусты.

Соль

Поваренная соль против сорняков часто используется как удобрение в чистом виде. Соль повышает урожайность бедных почв, отпугивает слизняков и кротов от участка, защищает овощи от фитофтороза. Также недостаток соли в почве делает овощи более пресными на вкус.

Важно не переборщить с этим удобрением, иначе грунт будет слишком засоленным. Сыпьте не больше маленькой жмени соли на квадратный метр земли. После посыпания полейте участок, или посыпайте его после дождя.

Солью можно удобрять почву, где будет расти картошка, морковь, свекла и помидоры. Соль улучшит вкус этих овощей и повысит урожайность.

Компост

Компостом удобряют почву весной перед посадками. Он делает землю рыхлой и питательной, а также привлекает полезных для посевов дождевых червей. Органику разбрасывают по участку, а затем перекапывают на глубину 5 см. Вносят его за 3-4 недели до посадки овощей в открытый грунт.

Удобрять огород лучше зрелым компостом возрастом около 4 года, поскольку в свежем компосте слишком много азота. Компост полезен для всех растений, но больше всего его любят капуста, зелень, редис, огурцы, кабачки. Очень хороший урожай на посыпанных компостом грядках дает клубника.

Минеральные удобрения

Некоторые питательные вещества могут попасть в почву только из минеральных удобрений. Купить их можно в агромагазинах или на рынке. Удобрения бывают азотными, фосфорными и калийными.

Обычно на препаратах указано, для каких овощных культур они подходят и как их применяют. Не превышайте указанную производителем дозировку, иначе растения могут погибнуть.

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