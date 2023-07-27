Кроме качественного полива цветы нуждаются и в удобрениях. Рассказываем, чем подкормить розы в июле.

Каждый садовод хочет превратить свой сад в "райские кущи" на зависть всем знакомым. Летом, когда погода становится максимально благоприятной, цветы продолжают нуждаться в уходе.

Чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели

Подкормка роз народными средствами является достаточно эффективной, если не хотите использовать магазинную "химию".

Одним из лучших вариантов того, чем лучше всего подкармливать розы, является коровяк. Навоз добавляется в воду в пропорции 1 к 10 и оставляется для брожения на неделю. Затем этот концентрат также нужно будет развести 1 к 2 и можно поливать кусты.

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Если же у вас в наличии есть уже полностью разложившийся компост, то его можно разбросать вокруг роз. Но будьте внимательны - свежий коровяк может убить ваши растения из-за большого количества метана и аммиака. Они способны ожечь корни.

Чем подкормить розы после первого цветения

Чтобы поддержать свои цветы и помочь им вновь расцвести, можно приготовить настой:

400 г золы заливаем стаканом кипятка;

настаиваем 12 часов;

разводим в ведре воды;

используем для опрыскивания.

Если не знаете, чем подкормить розы в июле после первого цветения, чтобы это было быстрее, то древесную золу можно вносить непосредственно под куст роз. На каждый уйдет по две литровые банки. Перед внесением почву нужно будет разрыхлить.

Ранее мы рассказывали, как обрезать розы летом, чтоб они цвели до первых заморозков.

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