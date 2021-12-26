Maeta попала в неприятный инцидент.

Американская певица Maeta в своем инста-блоге показала ролик, который сделала во время съемок своего нового клипа.

В кадре певица лежит на полу в полупрозрачном боди с длинным рукавом, а по ней ползает змея. В момент, когда на нее хотели положить еще одно пресмыкающееся, Maeta резко дёрнулась и перевернулась на бок.

Читайте такжеТрэк американского рэпера помог снизить уровень самоубийств в СШАОказывается, одна из змей укусила певицу за подбородок. Сама звезда лаконично отреагировала на этот инцидент: "Вот на что я готова пойти, чтобы создать клип для вас".

Сейчас с девушкой все хорошо. Она продолжает работать и делится в своем блоге новыми фотографиями.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как незнакомка пыталась "приписать" ему своего ребенка.

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