Шеф-повар вспомнил курьезный случай из своей жизни.

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как однажды на съемках к нему подошла девушка и заявила о своей беременностью. И это при том, что они даже не были знакомы.

"В 2013 году в павильон пробралась одна девушка, спасибо ей, что не устроила сцену, никаких драм. Она просто словила меня между съемками, очень вежливо попросила отойти поговорить. И на полном серьезе сказала: "Эктор, я уже месяц, как беременна. Я 100% буду рожать. Я хотела бы, чтобы ты признал отцовство. Но если нет, я все равно буду рожать, и растить ребенка в одиночку"", - рассказал кулинар.

Читайте такжеЗвездный позор: кто на концерте засветил трусы, у кого зажевало волосы, а кого дважды стошнилоИнтересно, что Эктор даже не знал эту девушку. По его словам, в тот период времени у него была возлюбленная, и интимные связи у него были только с ней.

"С одной стороны — что думают эти люди, когда заявляют такое? С другой — это даже весело прожить жизнь, зная что кто-то в тайне, обманом, пытается приписать тебе своего ребенка", - добавил Хименес-Браво.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво раскрыл шокирующую правду о своей личной жизни.

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