Певица спела о победе в откровенном наряде без белья.

Украинская певица Маша Кондратенко выпустила новую песню "Люлі-люлі" и уже запремьерила клип к треку. Она прославилась благодаря хиту "Ванька-Встанька" о непутевых оккупантах, а теперь спела о победе.

"Новая песня в первую очередь направлена на поднятие боевого духа наших людей, и подчеркивает необходимость преодолевать барьеры и неустанно идти своим путем только вперед. Также Маша Кондратенко предлагает слушателям смело следовать своей цели и не обращать внимание на недоброжелателей, призывая использовать самоиронию, как свою суперсилу", - говорится в описании к новому видео.

В клипе Кондратенко танцует и поет в откровенном наряде. Звезда выбрала мини-юбку и кофточку с очень большим декольте. А в конце клипа певица показала пародию на блогера, осуждающего ее творчество. Кондратенко получила немало хейта за свои песни, которые в сети называли "шароварщиной". Впрочем, как заметно по видео, сама певица реагирует на все это с юмором и дарит хейтерам новый инфоповод.

"Ви готові? Так, готові! Повернути кримські зорі! Ви готові? Так, готові! Подумки вже біля моря. Гей-гей, люлі-люлі, ворогам покажем дулі! Гей-гей, люлі-люлі, не кує для них зозуля", - говорится в новой песне.

Реакция сети

Поклонники признали, что новый клип заставил их смеяться. Одни видят в нем иронию, другие же считают, что Кондратенко "хайпует" на болезненных для украинцев темах. Комментаторы пишут:

"Маша, у тебя точно есть скрытый талант! Пожалуйста, скрывай его и дальше"

"Обожаю шароварщину от Маши Кондратенко! Надо веселиться под простенькую веселую музыку, а не слушать лишь тяжкие грустные песни"

"Досмотрел только ради концовки, а так, в целом, ну такое. Кроме въедливого припева, то ли экспрессии не хватило, то ли что-то с аранжировкой, то ли приелось уже, то ли слишком легко сделано? По крайней мере, будущий альбом можно будет назвать "Шароварный кринж-пакет".

Клип на новую песню Маши Кондратенко

Напомним, ранее певица KOLA довела до слез искренним клипом.

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