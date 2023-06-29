В видео собраны фрагменты выступлений певицы в Украине.

Украинская певица KOLA (Анастасия Прудиус) выпустила клип на свою песню "Цінувати життя". Искреннее видео показывает чувственные моменты. Звезда показала, какие эмоции для нее важны.

"В этом видео вы сможете увидеть закулисья наших двух концертов в Киеве. Когда-то давно я приехала из Харькова, держа в руках свою огромную мечту и больше ничего, и много лет я мечтала о том, чтобы сделать свой первый сольный концерт в Киеве... Получилось так что было аж два концерта, за что я очень всем благодарна, особенно нашим ВСУ, благодаря которым мы вообще все имеем возможность продолжать делать свое дело и жить. "Цінуй кожну мить, бо мить - це і є життя" - говорю я в конце песни, это и есть самый главный месседж", - рассказала певица.

В песне KOLA говорится о том, что в мире все очень относительно. Кому-то хочется просто поесть, а кто-то жалуется на то, что ему дали острый суп. Чувственные аллегории поразили фанов.

Комментаторы пишут, что сейчас им нравятся такие "добрые" песни. Ведь они дают веру в то, что все будет хорошо. Также пользователи отметили:

"Ваши песни хочется слушать и слушать! Видеоработа вызывает такие теплые и добрые ощущения, спасибо!"

"Невероятная песня. Спасибо вам за полезный и качественный контент на украинском"

"Все видео улыбалась, а в конце слезы наворачиваются".

KOLA "Цінувати життя" - клип

Напомним, ранее Монатик запретил клип от Тани Муиньо.

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