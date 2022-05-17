В этом году в финале конкурса национальное жюри от Украины не дало ни одного балла конкурсанту из Польши, что вызвало возмущение украинцев.

В следующем году украинцы открытым голосованием будут определять состав профессионального жюри от Украины, которое будет принимать участие в Евровидении.

Об этом сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

"Со следующего года одной из новаций по формированию жюри будет следующее: мы сделаем open-call, чтобы все граждане, кто хотел, могли предложить ту или иную кандидатуру, которая, на их взгляд, имеет опыт, имеет вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте, и, соответственно, после окончания голосования, после согласования ЕВС (Европейский вещательный союз - ассоциация телерадиовещателей, которая организовывает международный песенный конкурс "Евровидение" – УНИАН), таким образом будет сформировано профессиональное жюри, которое будет участвовать в голосовании на Евровидении в следующем году", - сказал Чернотицкий.

Председатель правления НОТУ также отметил, что для Украины в вопросе проведения Евровидения в следующем году очень важным будет фактор безопасности.

"Я бы очень хотел, и сделаю для этого все возможное, чтобы Евровидение прошло в Украине... Если для других стран вопрос проведения Евровидения – это вопрос инфраструктуры и финансов, то, безусловно, для Украины очень важным и, пожалуй, определяющим будет фактор безопасности", - сказал Чорнотицький.

Как сообщал УНИАН, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania одержала победу в песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоялся в итальянском Турине.

В финале национальное жюри от Украины не дало ни одного балла конкурсанту из Польши, что вызвало возмущение украинцев и скандал вокруг оценок украинского жюри.

Напомним, в состав украинского жюри вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин. После того, как разгорелся скандал из-за оценки Польши, украинское жюри оправдалось за свои баллы.

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