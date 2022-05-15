По его словам, они работали в соответствии с регламентом.

Председатель национального жюри Украины на нынешнем песенном конкурсе Евровидение Вадим Лисица считает "честной" и "прозрачной" оценку для представителя Польши - певца Ochman, которому не дали ни одного балла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель национального жюри Украины на нынешнем песенном конкурсе Евровидение Вадим Лисица сказал во время онлайн-брифинга для журналистов на платформе ZOOM.

Он сказал, что с Европейским вещательным союзом было подписано соглашение, в котором было четко прописано о том, что "мы не можем учитывать в своем голосовании политический фактор".

"В отношении того, что возникло определенное напряжение при голосовании за Польшу, я хотел сказать, что большинство стран Европейского Союза проголосовали почти так же, как и мы. То есть, мы не одни так подумали. И это голосование показало просто уровень номера, пения и песни", - заявил Лиса.

При этом, по его словам, "всю любовь, которая направлена нами и мной также к Польше и польскому народу за его огромную помощь, военную помощь, гуманитарную помощь для наших беженцев, финансовую помощь - вся эта любовь была направлена и выразилась в 12 баллах от зрителей".

Лисица отмечает, что украинский состав национального жюри работал в соответствии с регламентом.

"Мы не имели права учитывать какие-то политические факторы. Более того, я вам скажу, что у нас был человек, который контролировал этот процесс, и результаты голосования, которые мы увидели ночью, мы тоже увидели впервые. Я не знал вообще, какой результат будет в Польше, какой будет в Британии, или еще у кого-то. Поэтому это для нас было новостью", - добавил он и сказал, что для него эта новость неприятна.

Лисица отметил, что ему обидно и извинился перед польским народом. "Ничего менять не буду и не могу, потому что это принципиальная позиция", - заявил он и добавил, что все было сделано "честно и прозрачно".

Как известно, украинцы массово начали выражать возмущение после того, как стало известно, что во время голосования за победителя нынешнего песенного конкурса "Евровидение" профессиональные эксперты от Украины - члены национального жюри не дали ни одного балла Польши, которая мощно поддерживает Украину в войне против России.

Ранее украинский посол Андрей Дещица рассказал, как в Польше восприняли оценку от Украины.

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