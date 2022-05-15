В состав украинского жюри вошли Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин.

Меньше чем через сутки после финала Евровидения разгорелся скандал на фоне того, что украинские судьи якобы не оценили польского конкурсанта. Из-за этого Вадим Лисица, Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин, вошедшие в состав украинского национального жюри, нарвались на критику от зрителей и звезд.

Глава жюри Вадим Лисица решил оправдать свою позицию. В Facebook он написал — все коррупционные составляющие исключены.

"Никаких возможностей влиять на решение друг друга не имел ни один член жюри, а тем более глава. Поэтому Польша и другие страны получили те же оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Деньги за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел", — заявил украинский продюсер.

Певица Ирина Федишин, которая стала частью жюри, отметила, что прекрасно понимает недовольство общественности.

"Если бы я была по сторону зрительского голосования, я бы тоже была такой разъяренной. Потому что, несмотря на то, что "Евровидение" все же вроде как аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня", — рассказала Федишин.

Она обнародовала фотографию своей анкеты, где видно, что польскому певцу она поставила 10 баллов.

Отметим, что правилами конкурса запрещено делиться своими оценками и как-либо их комментировать.

Напомним, Притула собрал более 2,5 миллионов гривен для Украины, комментируя Евровидение.

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