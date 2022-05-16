Они проголосовали за Молдову, но в итоге максимальные баллы почему-то ушли Украине.

Румынская делегация заявила, что организаторы Евровидения заменили оценки, которые выставили их члены жюри исполнителям из Молдовы.

Об этом пишет G4Media.ro.

В заявлении TVR говорится, что румынское жюри поставило максимальную оценку (12 баллов) песне, представляющей Молдову, но организаторы конкурса присудили баллы Украине.

"Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы присвоили другой набор баллов участникам финала от имени жюри нашей страны. Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальные баллы представителям Молдовы", - говорится в заявлении Румынского общественного телевидения.

Отмечается, что представителю Румынии не удалось озвучить результаты в прямом эфире, поэтому их обїявил координатор конкурса.

Ранее представители Азербайджана и Грузии также заявили, что жюри во время оглашения финальных результатов ошиблись.

Вас также могут заинтересовать новости: