Также среди участников мероприятия, которое пройдет в Берлине и Киеве – Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona и многие другие

В воскресенье, 29 мая, одновременно в столицах Германии и Украины пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar.

Цель мероприятия остается неизменной – привлечь внимание мирового сообщества к драматическим событиям, происходящим в Украине, собрать средства для закупки медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим, в частности купить хирургические рентген аппараты С-арки. Такое оборудование используется для проведения операций под контролем рентгеновского излучения, таких как изъятие и фиксация обломков или костей. Планируется закупка хирургических рентгенаппаратов С-арки для 12 регионов, находящихся вблизи ведения боевых действий а также привлеченных к оказанию медицинской помощи раненым и пострадавшим. Стоимость одной единицы стартует от 100 тысяч евро. Фандрейзинг будет происходить через глобальную инициативу United24, а все донаты будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Знаково, что мероприятие пройдет именно 29 мая – в День Киева, и будет посвящено мужественному украинскому сопротивлению в течение 3-х месяцев несокрушимой борьбе против рф. Организаторы отмечают, что Киев – это сердце Украины и столица свободы, которая никогда не была и не может быть завоеванной. А потому зрители во всем мире должны помнить, что именно здесь – колыбель Европы и место, откуда началась наша история. Ключевые месседжи проекта – #Stoprussia, #StandWithUkraine, #StopWar, #SaveUkraine, #BeBraveLikeUkraine, #CapitalOfBravePeople.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.

Артисты будут выступать живым звуком из Киева, а также из его города-побратима Берлина. Именно там, у Бранденбургских ворот, расположится сцена, с которой к телевизионной аудитории и зрителям на площадях городов будут обращаться ведущие Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина. Среди участников мероприятия – Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, alyona alyona и многие другие. Также специальными гостями мероприятия станут победители "Евровидения 2022" – группа Kalush Orchestra, которые всколыхнули весь мир композицией "Стефания" и принесли Украине такую важную и желанную победу на культурном фронте.

В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети, – политические лидеры, музыканты, художники, общественные активисты, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут общаться с многомиллионной аудиторией с просьбой поддержать Украину. По случаю мероприятия во многих странах мира украинцы и местные жители соберутся для просмотра телемарафона.

В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслирующие марафон "Единые новости", среди которых вещатели 1+1, ICTV, Украина, Интер, Рада, UA:Первый.

Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-каналах 1+1 и Atlas Festival, и на международных версиях телеканалов, в том числе 1+1 International.

"Save Ukraine – #StopWar – это важное событие мирового масштаба, которое стремится консолидировать людей во всем мире и напомнить о важности помощи Украине. Это также масштабный телевизионный продукт, который в прошлый раз объединил 80-миллионную аудиторию, что является большим достижением. Надеемся, что новая страница этого проекта будет не менее яркой, ведь наша цель – всеми возможными способами приближать победу Украины", – комментирует генеральный директор 1+1 media и совладелец фестиваля Atlas Ярослав Пахольчук.

"Украинский бизнес в условиях войны должен поддерживать государство и общество. Поэтому Киевстар не только помогает клиентам бесплатными услугами, но и выделил более 30 млн гривень благотворительной помощи на гуманитарные нужды. И чтобы наша поддержка была еще масштабнее – выступаем соорганизатором благотворительных концертов. Я рад, что новый концерт пройдет уже 29 мая. В мирное время мы бы праздновали день моего родного Киева, но сейчас эта дата и новый марафон соберут нас, чтобы показать единство украинцев и всего мира в борьбе с агрессором. А собранные во время благотворительного концерта средства, мы вместе с партнерами направим на поддержку медицинских учреждений, где заботятся о раненых из-за боевых действий", – рассказал президент Киевстар Александр Комаров.

"В апреле-мае 2022 года мы реализовали проект Match for peace #StopWarInUkraine – серию благотворительных матчей ФК "Динамо", которые стали настоящим футбольным, художественным и антивоенным зрелищем, которое привлекает внимание спортивного мира и международного сообщества к драматическим событиям в Украине в результате войны рф. В рамках этих матчей только в апреле мы собрали более 22 000 000 грн для решения самых острых гуманитарных проблем украинцев. Поэтому участие в телемарафоне – это для нас следующий этап благотворительных инициатив и мы надеемся, что совместными усилиями удастся собрать вокруг проекта большое количество неравнодушных людей!", – комментирует президент футбольного клуба "Динамо Киев" Игорь Суркис.

Как и в прошлый раз, графическим символом телемарафона, вокруг которого строится вся визуальная коммуникация, является подсолнух, созданный украинским художником Даниэлем Скрипником.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar стремится еще больше консолидировать международное сообщество в его сопротивлении российской экспансии. Украинский народ чувствует и глубоко ценит поддержку, которую оказывают наши партнеры и простые граждане иностранных государств: от товаров первой необходимости до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно быстрее, а для этого необходимо еще больше поддержки для Украины и тотальное давление на агрессора.

Напомним, 27 марта состоялся первый телемарафон Save Ukraine – #StopWar, во время которого общими усилиями было собрано более 40 млн грн для решения острейших гуманитарных проблем, вызванных войной рф в Украине. В то же время более 30 телеканалов по всему миру синхронно транслировали проект, а в среднем рейтинг просмотра телеканалов во время телемарафона был выше привычного в этом слоте. Всего около 80 млн человек по всему миру смотрели телемарафон в прямом эфире. Мы объединили все континенты. Жители более 50 городов и столиц вышли на улицы, чтобы поддержать Украину и присоединиться к телемарафону, 30 мировых политических лидеров обратились к украинцам и международному сообществу. Более 17 млн человек были объединены коммуникационной кампанией в медиа и в социальных сетях.