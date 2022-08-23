В клипе звезда сериала "Школа" показала самых родных людей - маму и бабушку.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер 23 августа выпустила клип на песню "Рідна мати моя". В видеоработе артистка показала самых родных людей - своих маму и бабушку.

Как делилась сама Тринчер в блоге, на который подписаны почти два миллиона человек, она с ними нередко конфликтует. Однако все ссоры заканчиваются примирением, ведь Аня очень ценит то, что родственницы для нее сделали и делают.

"Никогда не задумывались о том, что означает "сила рода"? Если дословно по запросу "окей, гугл", это колоссальный энергетический ресурс, накапливаемый всеми поколениями предков. Сколько сил и влияния в этом значении… Я просто хочу, чтобы с этого момента сила вашего рода давала вам ощущение, что вы способны на все! Вот так есть у меня. Я смотрю в глаза моей ба и вижу там безграничную любовь и принятие, смотрю в глаза мамы и вижу там полное понимание, мудрость и веру. Ради этого стоит жить! И какой бы сильной и независимой я ни была, для моей мамы я навсегда маленькая дочурка", - высказалась Тринчер, комментируя свою работу.

Напомним, Анна Тринчер в слезах показала трогательные фото с мамой и бабушкой.

Вас также могут заинтересовать новости: