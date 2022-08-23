Звезда сериала "Школа" сходила на фотосессию с родственниками.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая прославилась благодаря роли в известном сериале "Школа" на канале 1+1, продолжает радовать аудиторию своим творчеством. Она нередко посещает фотосессии, результатами которых делится в блоге. Конечно, после увеличения груди ее профиль заполнили откровенные снимки, но сейчас она поразила всех фотографиями со своей мамой и бабушкой.

"И сколько бы пуль не летело в спину, только в этих объятиях мне спокойно и уютно", - написала Тринчер.

В комментариях ее поддержали актриса Наталка Денисенко, музыкант Павел Зибров, музыкант MBreeze, с которым у Ани недавно вышла совместная песня "Ти робив мені каву" и другие.

"Очень хорошая семья", "Больше всего люблю бабушку, какие волосы, какие глаза, какая ну просто нереальная красавица", "Три поколения прекрасных женщин", - написали комментаторы.

Напомним, звезда "Школы" Тринчер не постеснялась полностью обнажиться в своем блоге.

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