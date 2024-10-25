Артисты спели в дуэте и представили трек "Сегодня".

Известный украинский певец Артем Пивоваров выпустил совместный с ONUKA трек "Сегодня". Артисты также представили драйвовый клип, в котором показалась в непривычных для себя амплуа.

Исполнитель запусти новый проект "ВІРШІНШІ", в рамках которого он будет популяризировать украинские стихи. Сегодня состоялась премьера первого трека в рамках нового проекта. За основу композиции "Сегодня" было взято одноименное стихотворение представителя Расстрелянного возрождения Михаила Семенко.

В черно-белом клипе к песне артист показался в новом образе. В частности, он выглядел как рокер с ярким макияжем и растрепанной прической. Сам Пивоваров называй новое видео "короткометражным фильмом с динамичным сюжетом".

"В визуализации "Сегодня" мы предстаем перед зрителем в очень необычных амплуа. Мы создали своеобразный мини-фильм, обогащенный яркими образами, погружающий в увлекательную историю, поражающий и порой даже шокирующий. Во время прослушивания и просмотра этой работы могут возникать разные ощущения, но она непременно вызовет эмоции, а это и является главной целью искусства", - отметил Артем.

Клип снимался в отеле. По сценарию это здание, в котором происходят странные вещи. Отель олицетворяет внутренний мир героя и скрывает его тайны. Артисты предстают в 5 разных образах и демонстрируют, что у их истории нет конца.

"Это петля времени, в которой главный герой в конце концов осознает, что тот, кто его преследовал - это он сам, и единственным выходом является принятие себя со всеми гранями и движение дальше", - говорится в описании к видео.

Поклонники были удивлены, когда увидели и услышали Пивоварова и ONUKA в таких образах. Особенно они оценили новый клип и отметили, что Артем каждый раз удивляет их своими экспериментами:

"Это шок, но настолько приятный, что даже не хочется, чтобы клип закончился, хочется дальше и дальше"

"Это как мини-фильм, а не просто клип! Сюжет задевает за душу, а сцены захватывают внимание"

"Такого Пивоварова никто не ожидал, но ты разорвал! Onuka очень гармонично дополняет картину"

"Каждая твоя песня, каждый раз добавляет что-то новое, магическое и мощное в нашу украинскую культуру. Спасибо, Артем, за новый, замечательный хит"

Напомним, ранее KOLA и Артем Пивоваров произвели фурор в сети новой версией хита "Ніч яка місячна". Артисты записали совместный трек, за основу которого использовали известное стихотворение.

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