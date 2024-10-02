Артисты записали совместный трек, за основу которого использовали известное стихотворение.

Известный украинский певец Артем Пивоваров спел в дуэте с артисткой KOLA. Они выпустили новую песню "Ніч, яка місячна" и клип к ней. За основу композиции было использовано стихотворение Михаила Старицкого "Виклик".

В подписи к видео Пивоваров отметил, что трек создан в рамках культурного проекта "Твои стихи, мои ноты". Черно-белый клип переносит зрителя на несколько десятков лет в прошлое. В видео изображено, как создавались те или иные произведения в разные периоды, в частности, как они записывались от руки пером, а затем с помощью печатных машинок.

В клипе каждый из артистов живет в разное время: KOLA - в настоящем, а Пивоваров - путешествует по разным временным промежуткам. На фоне певцов видны люди в черных масках. Они являются символом прошлого.

"Эта лирическая композиция полна искренности, показывает глубину чувств и передает состояние души влюбленного человека. Этому стихотворению уже более века, его знают разные поколения. Как по мне, KOLA гармонично дополнила этот музыкальный рассказ, добавила композиции эмоциональности и нежности", - отметил Артем.

Новое звучание стихотворения вызвало настоящий фурор в сети. Поклонники артистов высоко оценили клип и композицию. Они буквально засыпали Пивоварова и KOLA комплиментами в комментариях под видео:

"Этот проект с каждым разом все глубже и глубже становится в душе! Гордимся вашим творчеством и не перестанем благодарить за эти невероятные песни!"

"Невероятно чувствительная песня. Спасибо, Артем и Kola, за невероятные ощущения"

"Такое ощущение, что этот клип - это не просто музыка, а настоящая связь с нашими предками. Спасибо за то, что напоминаете нам о наших корнях"

"Дуэт Артема и Насти создает настоящую магию! Песня передает так много эмоций и ощущений"

"Очень элегантно. Совсем по другому услышал это стихотворение-песню. Мне очень понравилось"

Напомним, ранее KOLA и Parfeniuk презентовали чувственный клип "Температура". Артисты впервые спели вместе.

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