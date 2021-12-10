"Жадан и Собаки", VOID и ТНМК зажгли сердца фанатов настоящего рок-н-ролла новым треком "Пираты". Музыканты совместили классическое гитарное соло с драйвовым фирменным поэтическим речитативом Жадана и добротным битом "ТНМК".
Ролик уже появился на платформах ТНМК.
"Пираты" – коллаборация из альбома ВАТРА red; идея Виктора Придувалова, текст Сергея Жадана, аранжировка и продюсирование Фагота.
"Три музыкальные единицы: ТНМК, Жадан и Собаки и VOID объединились в одной песне, потому что все — пираты. Поднимайте флаг и зажигайте огни, многая лета рома и рок-н-ролла!" - пишут музыканты.
Текст трека ("Вривайся, брате, ми усі тут пірати / Ніхто не збирається лягати й помирати.. / Хай нам не відміряли любові та удачі. / З нас не помирали тільки мертві і ледачі") несет жизнеутверждающий смысл перед лицом смерти, но и отсылает, таким образом, к событиям российско-украинской войны. Последняя тема, без сомнения, знакома ребятам из группы "Жадан и собаки".
Коллаборацию музыкантов высоко оценили фаны групп:
- Многая лета ТНМК и всем причастным. Вы сделали этот день
- Грубо, стебно, ребята огонь!
- Мурррррахи по телу и пальчик сам тянется нажать на репит! Многая лета вашему фиту!)
- Песня невероятно крутая! Клип шикарный, кроме сцены с девушками и ромом. С точки зрения построения кадра и композиции огонь, но сама по себе она как будто разрушает ритм клипа.
- Брутальным ребятам - брутальный клип! 🔥🔥🔥
- "И в те дни люди смерти будут искать, да не найдут ее! Умереть они захотят, да сбежит от них смерть!... Библия
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