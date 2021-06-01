Слова песни написали Сергей Жадан и Alyona Alyona.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и певица Alyona Alyona выпустили совместную песню "Страна детей" и клип на нее.

Об этом музыканты сообщили на своих страницах в соцсетях.

Читайте такжеЧувственная Христина Соловий выпустила первый за три года альбом (фото, аудио)Слова песни написали Сергей Жадан и Alyona Alyona, музыку - Святослав Вакарчук. Видеоработа снята в начале мая в городе Лисичанск на востоке Украины. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающие там.

Посвящена новая композиция 15-летнем Даниилу Дидыку, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года.

"Страна детей" посвящена детям Украины, пострадавшим в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера в День защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений", - объяснили артисты.

Отмечается, что процесс работы над песней был настолько интенсивным, что возникла идея записать и выпустить одновременно две версии песни композиции: оригинальную версию ОЭ и стилистически другую версию от Alyona Alyona.

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Автор: Ольга Робейко