Трек "Face ID" на первом месте среди прослушиваний в Украине.

Известный стриминговый сервис для прослушивания музыки Apple Music обновил список песен, которые являются самыми популярными в Украине.

Недавно певица Анна Тринчер была лидером с нашумевшим хитом "Зірочка палай". Однако на сегодня, 13 апреля, она опустилась на третье место, а возглавил рейтинг трек "Face ID" россиян Kizaru (он же Олег Нечипоренко) и рэпера Icegergert, которого зовут Георгий Гергерт.

Известно, что Кизару является хип-хоп исполнителем, который в 2014 году переехал в Барселону после ареста в РФ за торговлю наркотиками. Россиянин признался, что избежал заключения только благодаря взятке. Однако его удалось задержать через два года. Олег отбывал наказание в испанской тюрьме 3,5 месяца. Но сейчас он снова находится в федеральном розыске.

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Что же касается рэпера Icegergert, то он был курсантом суворовского училища. Но после обучения решил изменить свой путь и стал частью криминализированного мира Санкт-Петербурга. В своих песнях он рассказывает о преступном опыте, где главными темами являются "грабить и все уничтожать".

Кто еще попал в топ-5 на Apple Music:

"Fake ID" - Kizaru & Icegergert

"Мужчина" - Алена Омаргалиева

"Зірочка палай" - Анна Тринчер

"Вимолив" - MONATIK, Jerry Heil

"Додайте світла" - DOROFEEVA.

Кстати, не секрет, что прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. За каждый трек российские исполнители получают деньги, которыми потом платят налоги в стране-агрессоре, а, следовательно, спонсируют войну в Украине. К сожалению, уже не впервые композиции россиян становятся самыми прослушиваемыми среди украинцев. Недавно трек "Homay" группы Ay Yola из Уфы был на первом месте.

Напомним, ранее пропагандистский трек "Да, я русский" занял второе место в рейтинге на Spotify.

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