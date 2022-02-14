Букмекеры обновили ставки относительно победителя нынешнего песенного конкурса "Евровидение 2022", учитывая выбранную во время Национального отбора украинскую конкурсантку.
Новые данные появились на официальном сайте конкурса.
Первое место в прогнозах букмекеров занимают итальянцы Mahmood и Blanco с треком Brividi, который уже вошел в десятку самых популярных песен на Spotify.
Итальянец Mahmood уже представлял Италию на конкурсе в 2019 году. Тогда он занял второе место.
Второе место в этом году прогнозируют Украине и нашей представительнице - Алине Паш, которая выступит с треком "Тени забытых предков".
А вот третье место, по данным букмекеров, может занять Швеция.
Напомним, Алина Паш была фавориткой финала нацотбора Евровидения 2022 с самого начала. Именно ему букмекеры прочили блестящую победу среди 8 конкурсантов.
Однако участие певицы в Нацотборе едва не сорвалось после появления в СМИ информации о поездке реперки в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства. Все обвинения Алина Паш отвергала.
Артистка и раньше попадала в скандалы. В сентябре 2020 года фанаты были разгневаны сотрудничеством звезды с российской компанией, за счет которой она записала трек на песню российского рэпера Богдана Титомира "Делай, как я".