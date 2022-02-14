Украина оказалась почти на вершине рейтинга.

Букмекеры обновили ставки относительно победителя нынешнего песенного конкурса "Евровидение 2022", учитывая выбранную во время Национального отбора украинскую конкурсантку.

Новые данные появились на официальном сайте конкурса.

Первое место в прогнозах букмекеров занимают итальянцы Mahmood и Blanco с треком Brividi, который уже вошел в десятку самых популярных песен на Spotify.

Итальянец Mahmood уже представлял Италию на конкурсе в 2019 году. Тогда он занял второе место.

Второе место в этом году прогнозируют Украине и нашей представительнице - Алине Паш, которая выступит с треком "Тени забытых предков".

А вот третье место, по данным букмекеров, может занять Швеция.

Напомним, Алина Паш была фавориткой финала нацотбора Евровидения 2022 с самого начала. Именно ему букмекеры прочили блестящую победу среди 8 конкурсантов.

Однако участие певицы в Нацотборе едва не сорвалось после появления в СМИ информации о поездке реперки в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства. Все обвинения Алина Паш отвергала.

Артистка и раньше попадала в скандалы. В сентябре 2020 года фанаты были разгневаны сотрудничеством звезды с российской компанией, за счет которой она записала трек на песню российского рэпера Богдана Титомира "Делай, как я".

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