Она чувственно спела новую песню о самом сокровенном чувстве.

Певица Злата Огневич выпустила новый сингл "Кохаю". Искренние чувства, откровения и глубокие эмоции - далеко не все, что можно услышать в песне.

Трек "Кохаю" рассказывает о том, как настоящие чувства могут изменить твой привычный мир, ведь "любовь" это не просто слово, а определенное мировоззрение.

"Я хотела передать именно тот волнующий момент, когда понимаешь, что пришел особый период жизни, когда твои чувства - настоящий оберег", - призналась певица.

"Кохаю" - это о том, как любовь в современном мире стала нашей защитой и вдохновением. Любовь - неотъемлемая часть нашей жизни и важная опора, она дает силы преодолевать любые трудности.

"Я всегда считаю, что музыка имеет силу исцелять и вдохновлять. Поэтому, надеюсь, что "Кохаю" станет для многих слушателей источником силы и надежды", - говорит Злата.

Артистка надеется, что каждый, кто услышит эту песню, узнает свою историю из жизни.

Напомним, ранее Владимир Дантес спел об абьюзе в отношениях в новой песне "Дура".

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