Певица, как отметили фаны, раскрылась в совершенно новом образе.

Певица Оля Полякова представила клип на песню "У твоїх обіймах". Режиссером видео стал Алан Бадоев. Эта работа стала его первым клипом, который он снял после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В видео Полякова показалась в нежном образе, она, как отметили фаны, была совсем другой. Артистка просыпается посреди огромной кровати, как потом поглощает огромная воронка. "Не стріляй", - поет Полякова.

Бадоев рассказал, что в видео показано украинскую женщину и ее эмоции в условиях войны. Клипмпейкер предупреждал Полякову о том, что работа будет эмоционально и физически тяжелой.

"История о сновидении украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих возлюбленных", - отметил Бадоев.

Оля Полякова "У твоїх обіймах" - клип

Реакция сети

Комментаторы признали, что новая песня довела их до слез. Фаны пишут:

"Это состояние каждой женщины Украины, которая ждет своего героя, падает, но поднимается... Очень сильно. Обожаю Полякову"

"Клип просто сбивает с ног! Алан Бадоев своей работой разрывает сердце на куски... Спасибо, Оля"

"Оля, вас не узнать. Совсем другая, такая новая и такая глубокая".

Напомним, ранее новый трек выпустила Настя Каменских. Его она записала с известной певицей.

Вас также могут заинтересовать новости: