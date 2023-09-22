Фаны были приятно поражены.

Певица Настя Каменских запремьерила новую песню. Ее она записала с артисткой SWOIIA, которая ранее была известна как Ассоль (она прославилась много лет назад, когда была маленькой девочкой и пела песню о маме).

Сейчас же певицы записали трек "Сяйво". Каменских объяснила, что этой песней они хотели напомнить о вере в светлое будущее.

"Мы все знаем, что самые темные времена наступают до рассвета. В этот момент, когда свет проникает сквозь ночь, наша вера в лучшее всегда сильна. Сейчас украинцы мечтают о рассвете без тревог и опасности. В каждом из нас есть внутреннее сияние, и когда более сорока миллионов сердец объединяют эту световую силу, оно становится невероятно мощным, способным принести в жизнь каждого свет и добрые события. "Сяйво" - песня которая создана для того, чтобы напомнить о рассвете в жизни каждого из нас!" - рассказала певица.

В клипе на новую песни артистки примерили роскошные образы. Каменских пела в черном и серебристом платьях, а SWOIIA выбрала белоснежный "лук".

"Сяйво! Кожен день, кожен крок, кожен подих я збережу. Світу всьому розкажу. Ми зіткані сяйвом! Кожен погляд і кожні очі, і лагідний сміх, бачу сяйво в нас усіх", - говорится в новой песне.

Каменских и SWOIIA "Сяйво" - клип

Реакция сети

В комментариях фаны пишут:

"Ого! Это же Ассоль? Круто!"

"Очень талантливо и чувственно. Трудно описать словами насколько круто. Высоченный уровень!"

"Вдохновляющая песня. Спасибо что поддерживаете Украину и украинцев в это время".

Напомним, ранее Каменских запремьерила мини-альбом с переведенными хитами.

Вас также могут заинтересовать новости: