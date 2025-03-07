Пользователи сравнили два трека и нашли много общего между ними.

Известную украинскую певицу Настю Каменских, которая ранее выдала заявление о чувствах, заподозрили в плагиате. В сети сравнили ее трек с другим известным хитом, в результате чего пользователи увидели много общего между ними.

В своем Instagram исполнительница на днях анонсировала новую украиноязычную композицию, название которой пока не раскрыла. Каменских лишь поделилась коротким роликом, на котором показалась в торговом центре, где она напевает отрывок из песни.

Юзеры сразу заметили сходство этого трека с песней другой известной певицы. Речь идет о румынской звезде Inna. В частности, четыре года назад она выпустила песню "Flashback", которая стала настоящим хитом во всем мире, а клип на композицию собрал почти 100 миллионов просмотров.

В TikTok пользователи сопоставили две песни и заметили, что начало треков Каменских и Inna очень похоже. Точно неизвестно, действительно ли это плагиат, или такое совпадение, однако сходство между треками заметить невозможно.

Многие в комментариях под роликом пишут, что с первых секунд прослушивания новой песни украинки заметили знакомую мелодию и стиль исполнения, им это сразу напомнило "Flashback":

"А я думаю, где-то я такое уже слышала"

"Конечно, придумать свое уже не может"

"У половины репертуара Потапа и Насти похожая история"

"С первых секунд все было понятно, что это плагиат"

"Ну бюджеты уже не те, эскалатор в ТЦ, конечно, уровень..."

Напомним, ранее в плагиате заподозрили Анну Тринчер. Пользователи отмечали, что клип на последнюю песню исполнительницы очень похож на видео Марии Яремчук. Хотя сама звезда никак это не комментировала, но определенные подобные элементы у роликов все же есть.

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