Во время концерта певица, вероятно, хотела поделиться личной мучительной историей, но внезапно передумала.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее объяснила, почему долгое время не появлялась в соцсетях после хейта Потапа в сети, выдала неоднозначное заявление во время своего последнего выступления. Исполнительница заговорила о любви, но резко сменила тему и продолжила концерт.

Знаменитость на днях дала концерт, во время которого решила пообщаться с поклонниками, присутствующими в зале. От нее прозвучал вопрос: "Когда любовь оказалась ошибкой. Было такое?".

В ответ на это из зала прозвучал ответ: "Да". Присутствующие на выступлении сняли этот момент на камеру. Ролик обнародовал Telegram-канал "Ливень". После этого, вероятно, артистка планировала продолжить эту тему и поделиться своей мучительной историей о ее разбитом сердце. Однако она сделала паузу и, похоже, передумала открываться перед фанатами.

Когда пауза несколько затянулась Настя просто со сцены обратилась к звукорежиссеру, чтобы тот включил музыку и таким образом продолжил концерт. Заметно, что в этот момент звезда имела разъяренный вид.

Больше никаких подробностей Каменских не раскрыла, а просто продолжила свой концерт. Однако, можно предположить, что певица планировала поделиться историей об отношениях с рэпером и продюсером Потапом, который в этом году сменил псевдоним на Slavic Balagan.

Не секрет, что супруги уже давно не появляются вместе на публике. Рэпер живет за границей и гастролирует по миру, а сама Настя сейчас находится в Киеве. Они почти не комментируют свои отношения, из-за чего в сети уже давно поговаривают, что супруги развелись. Однако сами звезды не подтверждали это.

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и прокомментировала смену его псевдонима. Жена рэпера поддержала его новый проект.

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