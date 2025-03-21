Артистка представила новый трек "Bloody Mary", который в сети называли плагиатом.

Известная украинская певица Настя Каменских выпустила новую лирическую композицию "Bloody Mary", в которой на украинском и английском языках спела о неудачных отношениях и конце любви. Артистка также представила клип к композиции, которую в сети ранее назвали плагиатом.

Как известно, пользователи, когда исполнительница показала отрывок трека в сети, заподозрили ее в плагиате. Они сравнили композиции и заметили сходство между ее песней и хитом "Flashbacks" румынской певицы Inna. Правда, сама Каменских не отреагировала на упреки и все же выпустила полную версию трека.

В нем она поет о любви, которая завершилась, хотя оба партнера верили в чувства на всю жизнь. По словам артистки, композиция была написана на основе ее собственных переживаний. Она говорит, что написала песню, когда чувствовала, что у каждой истории любви есть свой конец. Таким образом звезда подогрела слухи о разводе с рэпером Потапом.

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В сети уже длительное время поговаривают, что пара больше не вместе, хотя и официально не расторгли брак. Они не делятся совместными кадрами и не показываются на публике. А на днях продюсер во время концерта поцеловал другую и пошутил на тему развода с Анастасией.

"Когда мы заканчиваем, порой невероятно важные для нас отношения, которые заполонили собой все сердце и всю Вселенную, то остаемся один на один с собой. Честными, как никогда. И тогда мы проживаем разные стадии принятия ситуации - от острой боли до понимания, что все лучшее впереди. В этом процессе ты собираешь себя по частям, что бывает больно и нелегко. То, что казалось вечным, может исчезнуть, а любовь - оказаться ошибкой. Но даже через боль и потери я верю в то, что искренняя любовь существует!" - написала Каменских.

Реакция слушателей:

"Какая песня и клип! Настя невероятно красивая"

"Круто, такая душевная, каждая девушка понимает, о чем здесь. Жаль, что такая короткая"

"Разочарование. Так ждала эту песню, думала, послушаю что-то новое"

"В описании кто создал мелодию, так и не нашла (Inna - "Flashbacks")"

Напомним, ранее после слухов о разводе Потап и Настя Каменских показались вместе. Их общий друг опубликовал фото со знаменитостями. Кадр был сделан за границей, а сами звезды выглядели счастливыми.

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