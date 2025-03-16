Рэпер ответил, планирует ли он официально разрывать отношения с певицей.

Известный украинский рэпер Потап, который сейчас выступает под псевдонимом Slavic Balagan, впервые заговорил о разводе со своей женой - певицей Настей Каменских. Артист ответил, действительно ли они планируют расторгнуть брак и какие это может иметь последствия для него.

На днях в сети распространились слухи, что Каменских требует развода у мужа. Однако сам исполнитель категорически против этого. Блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia распространил видео с одного из концертов Потапа в США, где он сейчас живет.

Во время выступления знаменитость едва ли не впервые заговорил о возможном разводе с женой. Он выдал, что они заключили брак в Америке и поэтому, по его словам, он ни за что с ней не расстанется. Этим заявлением он намекнул, что по американским законам Анастасия может получить большую часть имущества после развода, чего, похоже, Потап допустить не может.

"Я женился на Насте Каменских в Америке. Мне п*зд*ц, если я с ней разведусь. Ни*рена, ни*рена", - сказал рэпер и добавил, что один его знакомый развелся и остался без ничего.

До этого исполнитель ранее никогда не поднимал тему развода на публике, он или игнорировал этот вопрос, или отмечал, что у них с Каменских в отношениях все идеально.

Однако, как оказалось, Потап врет. Брак пара зарегистрировала в Украине. Издание "Апостроф" еще в 2019 году опубликовало документ от 2018 года о бракосочетании пары. Блогер добавил, что, вероятно, артист переживает не из-за своего имущества. Поскольку, как он утверждает, некоторую часть рэпер продал, а кое-что переписал на своего отца. Причиной переживаний звезды из-за развода могу быть то, что у Насти есть компромат на исполнителя.

"Это означает, что Алексей не уверен в контроле над ситуацией. Либо Настя нашла рычаги влияния, либо угрожает компроматом, которого очень много", - пишет Беспалов.

Пока что сама Каменских никак не комментировала возможный развод с избранником. Сейчас она живет за границей и время от времени приезжает в Украину по делам. К слову, также ходили слухи, что Потап изменил жене. У него якобы был роман с ее бывшей подругой Анной Андрийчук. Сами знаменитости не комментировали эти слухи.

Напомним, ранее Потап заявил, что хочет выступить на "Евровидении-2025". Правда, рэпер захотел представить на конкурсе не Украину, а соседнюю страну.

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