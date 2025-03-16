Рэпер подогрел сплетни о разрыве с женой своим поступком.

В сети уже длительное время ходят слухи о разводе известного украинского рэпера Потапа и его жены-певицы Насти Каменских, которые заключили брак в 2019 году. Сами знаменитости почти не комментируют возможный разрыв отношений, но своими поступками все чаще подогревают слухи.

В частности, во время своего последнего концерта в Майами, США, 15 марта, продюсер решил не сдерживаться и поцеловался с другой женщиной. Момент попал на видео, а его автор распространила ролик в своем Instagram.

Как известно, сейчас исполнитель выступает под псевдонимом Slavic Balagan. В паузе между исполнением своих русскоязычных песен он внезапно заговорил о разводе с Каменских. Тогда он выдал, что не будет разводиться с женой. Причиной назвал якобы то, что он может остаться ни с чем после разрыва брака, поскольку артистке достанется большая часть его имущества, по законам США. К слову, рэпер утверждал, что они поженились в Америке.

Правда, есть нюанс. Как потом выяснилось, Потап врет и на самом деле пара заключила брак в Украине. А переживает рэпер на самом деле не за имущество, а за репутацию, поскольку, как отмечал блогер Богдан Беспалов, у Каменских есть большой компромат на него.

Во время выступления на сцене продюсер отличился еще одним поступком, лишь подогрев слухи о проблемах в браке. Одна из фанаток снимала на видео выступление рэпера. Неожиданно в этот момент он подошел к ней и страстно поцеловал ее. Знаменитость также сделал репост этих кадров в своем Instagram.

К слову, Потап и Каменских давно не появляются вместе на публике. Уже более двух лет поговаривают, что они не вместе, а артисту даже приписывали роман с другой. Ходили слухи, что он изменил Насте с ее подругой и бывшей Позитива - дизайнером Анной Андрийчук. Правда, официально эта информация осталась неподтвержденной.

Напомним, ранее певец Wellboy пристыдил Потапа за выезд за границу. Артиста задело то, что рэпер забыл его имя. Он не стал молчать и резко высказался о коллеге в сети.

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