В сети появился их новый совместный снимок.

Известный украинский рэпер Потап, который сейчас выступает под сценическим именем Slavic Balagan, и Настя Каменских впервые за долгое время показались вместе на фото.

Не секрет, что уже долгое время ходят слухи о разводе звездной пары. Ранее блогер-сплетник Богдан Беспалов распространял видео, где Каменских в ссоре с рэпером требует развода, но мужчина категорически против этого. Позже сам артист пошутил на эту тему со сцены.

Но на днях бизнесмен Сергей Маковец опубликовал совместное фото с Потапом и Настей в своем Instagram. Мужчина отметил геолокацию Майами, где пара сейчас находится.

Видео дня

"Счастливы вместе", - подписал кадр Сергей.

Кстати, сама Каменских пока официально не комментирует личную жизнь.

К слову, Потап и Настя долгое время пели в дуэте. Позже они сообщили о своих отношениях, а уже в 2019 году пара сыграла свадьбу. После начала полномасштабной войны рэпер находится за границей, а певица иногда приезжает в Украину на концерты.

Напомним, ранее Потап заявил, что хочет выступить на международном конкурсе "Евровидение", но не от Украины.

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