Их дуэтная песня записана на стихи Павла Тычины.

Украинские артисты Настя Каменских и Артем Пивоваров выпустили совместный зажигательный трек "Там у тополі" на стихи поэта Павла Тычины. Дуэтную песню они записали в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти".

Пивоваров рассказал, что песня "Там у тополі" - это возможность для каждого украинца мысленно перенестись на родину:

"В своих произведениях Павел Тычина очень мастерски описывает природу и взаимодействие человека с ней. Его поэзия полна любовью к украинским пейзажам. К тому же поэт настолько метко передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи. Многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей".

Каменских, в свою очередь, отметила, что тополь - это символ величия человеческого духа, его жажда свободы и счастья.

"Сегодня для всех украинцев это имеет особый смысл. Поэтому было по-настоящему волнительно записывать. Я хотела вокально передать ту энергию и мощь, которыми пронизаны слова автора и подчеркнуть это качественным мощным музыкальным сопровождением", - сказала певица.

Напомним, ранее Алина Паш презентовала первый сингл из нового альбома.

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